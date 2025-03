Volvió a caminar gracias a células madre

Un hombre paralítico puede valerse por sí solo luego del trtamiento, según un ensayo de la universidad Keio de Tokio. Otro pudo mover músculos

Un hombre paralítico puede valerse por sí solo después de haber sido tratado con células madre reprogramadas, es decir, células adultas que vuelven a un estado similar al embrionario y que luego pueden convertirse en otros tipos de células.

Otro puede mover algunos músculos de sus brazos y piernas, mientras que otros dos no mostraron ninguna mejora significativa. Estos son los primeros resultados de un ensayo iniciado en 2019 en la Universidad Keio de Tokio, anunciado en una conferencia de prensa el 21 de marzo pero aún no sometido a revisión para su publicación. Este es el primer estudio de este tipo y demuestra que la terapia es segura, ya que después de un año no se observaron efectos adversos graves. Los investigadores dirigidos por Hideyuki Okano obtuvieron células madre capaces de producir varios tipos de células nerviosas e inyectaron alrededor de dos millones de ellas en el lugar de la lesión de cada uno de los cuatro pacientes, todos hombres. La primera operación se realizó en diciembre de 2021, mientras que las otras tres se realizaron entre 2022 y 2023: en todos los casos se realizó poco después del accidente, entre 2 y 4 semanas. El estudio no se realizó para demostrar la eficacia del tratamiento, sino para evaluar su seguridad. El siguiente paso, por tanto, será el lanzamiento de ensayos más amplios, que deberán intentar comprender si las células madre realmente pueden reparar el daño, qué tipos de lesiones responden mejor a la terapia y si las mejoras observadas en dos de los cuatro pacientes no son el resultado de una curación natural, que a veces puede ocurrir. Otra pregunta que deberán responder las futuras investigaciones es también cuántas células sobreviven después de la operación, ya que pruebas anteriores han demostrado que la mayoría se dispersan o mueren en pocos días: según informaron los autores del estudio, los análisis sugieren que algunas células madre sobrevivieron.

Fuente: ansalatina.com