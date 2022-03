Una terapia combinatoria experimental logra eliminar un tumor cerebral incurable

En la actualidad, el glioblastoma es una enfermedad terminal cuya esperanza de vida media es menor a 2 años. Los tratamientos que se aplican actualmente están basados en terapias de más de 30 años de antigüedad ya que, hasta la fecha, no se han producido avances significativos para combatir de forma eficiente este tipo de tumores.

Un estudio ha permitido dar con una nueva terapia muy prometedora para el tratamiento contra el glioblastoma: el uso del fármaco ADI-PEG20 junto con radioterapia cerebral focal. Este doble tratamiento ha logrado eliminar por completo el tumor en los modelos animales usados en el estudio. Este trabajo ha sido llevado a cabo por los investigadores Manuel Sarmiento Soto, Juan García Revilla y José Luis Venero, del Instituto de Biomedicina de Sevilla, vinculado a la Universidad de Sevilla en España, en colaboración con Nabil Hajji y Nel Syed, del Imperial College de Londres en el Reino Unido.

El estudio se titula “Arginine deprivation alters microglia polarity and synergises with radiation to eradicate non arginine auxotrophic glioblastoma tumors”. Y se ha publicado en la revista académica Journal of Clinical Investigation.

Los resultados de este estudio suponen una nueva propuesta terapéutica contra el glioblastoma: el uso del fármaco ADI-PEG20, que elimina la arginina sistémica, en combinación con la aplicación de radioterapia focal cerebral. Con esto se logró observar cómo se conseguía eliminar por completo un tumor cerebral, incurable hasta la fecha, en modelos in vivo que fallecieron por causas naturales sin mostrar manifestación alguna de la enfermedad.

“Con este nuevo tratamiento hemos conseguido curar animales de una enfermedad agresiva y terminal,” señala el Dr. Sarmiento. “Los análisis post-mortem detectaron cómo la respuesta inmune cerebral, y fundamentalmente las células de la microglía, se activaron durante el tratamiento, dirigiendo su ataque contra las células tumorales, facilitando así la completa eliminación del tumor”.

Los datos obtenidos suponen un avance esperanzador hacia el tratamiento de pacientes con este tipo de tumores, ya que, independientemente del éxito de los nuevos fármacos contra el cáncer, actualmente su eficacia en el sistema nervioso central es muy limitada debido, en gran medida, a la dificultad para que estos lleguen hasta las células cancerosas alojadas en el interior del cerebro.

El equipo investigador espera que en los próximos meses se inicie el reclutamiento de los primeros pacientes para el inicio del ensayo clínico de Fase I.

Es interesante resaltar también que existe un ensayo clínico (NCT04587830) centrado también en otro tipo específico de pacientes de glioblastoma, basado en el uso del mismo fármaco, cuyos resultados están siendo muy prometedores. También es destacable que el fármaco no manifestó efectos secundarios en los pacientes involucrados en dicho ensayo.

