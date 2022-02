Un nuevo implante inalámbrico consigue devolver la vista por primera vez

Los implantes inalámbricos, ahora permanentes, conectan directamente con el córtex cerebral produciendo imágenes de alta resolución

Con casi 40 millones de personas que sufren de ceguera en todo el mundo y otros 124 millones afectados por baja visión, no sorprende que los investigadores estén decididos a desarrollar nuevas formas de restaurar la vista. El camino por recorrer es todavía muy amplio, pero sin duda los avances que se están produciendo en estos tiempos serán decisivos para conseguir el gran objetivo de devolver la vista a quienes no pueden ver. Ha habido grandes avances e implantes prostéticos con exitosos resultados, pero existían aun ciertas carencias que no los hacian del todo prácticos. Pues bien, ahora, un equipo de investigadores del Instituto de Tecnología de Illinois ha logrado implantar un dispositivo inalámbrico que evita muchos de estos problemas y consigue, efectivamente, devolver la vista al receptor.

Se trata del sistema ICVP, desarrollado por un equipo de varias instituciones dirigido por Philip R. Troyk, director ejecutivo del Instituto Pritzker de Ciencias Biomédicas e Ingeniería del Instituto de Tecnología de Illinois, profesor de ingeniería biomédica. Este nuevo implante presenta la culminación de casi tres décadas para tratar de proporcionar vista artificial a personas con ceguera debido a una enfermedad o trauma ocular.

Durante la fase preclínica, el equipo de Illinois Tech trabajó con los neurocirujanos del Centro Médico de la Universidad Rush para desarrollar y refinar los procedimientos quirúrgicos, que culminaron con la implantación exitosa esta semana de 25 estimuladores con un total de 400 electrodos en una persona con ceguera.

La fase clínica tiene como objetivo probar si esta prótesis proporcionará a los participantes del estudio una capacidad mejorada para navegar y realizar tareas básicas guiadas visualmente. Las pruebas comenzarán en The Chicago Lighthouse después de un período de recuperación de 4 a 6 semanas.

El ICVP utiliza un grupo de módulos estimuladores implantables inalámbricos en miniatura que pueden comunicar la información de la imagen capturada por una cámara de video directamente al cerebro humano. Cada módulo, llamado conjunto de microelectrodos flotantes inalámbricos (WFMA), recibe su energía y comandos digitales a través de un enlace inalámbrico para que ningún cable o conector cruce el cuero cabelludo.

Al enviar comandos a las WFMA, las imágenes de la cámara se comunican directamente al cerebro, creando una percepción visual cruda de la imagen. Si bien las percepciones no serán como la visión normal, pueden ser beneficiosas para el usuario para realizar tareas guiadas visualmente.

Cuando se envía estimulación eléctrica al cerebro a través de un electrodo implantado se genera la percepción de un punto de luz en un lugar particular del espacio visualconocido como «fosfeno».

Su objetivo era crear imágenes interpretables mediante la aplicación de estimulación eléctrica a través de múltiples electrodos y generar la percepción de una «imagen» compuesta por múltiples fosfenos; todo un éxito según apuntan las palabras del investigador, quien declara que «la cantidad de electrodos que hemos implantado en la corteza visual y la cantidad de píxeles artificiales que hemos podido generar para producir imágenes artificiales de alta resolución no tiene precedentes.

Diferencia con sus predecesores

El cerebro recibe millones de señales nerviosas de los ojos, pero si los ojos ya no pueden comunicarse con el cerebro, Troyk dijo que los investigadores pueden «intervenir evitando el ojo y el nervio óptico para conectar directamente con el área del cerebro llamada corteza visual.»

Este sistema, a diferencia de algunos de sus predecesores, permite que el dispositivo quede implantado de manera permanente, lo que supone una gran ventaja tanto para el receptor como para los investigadores, que pueden estudiar los detalles de su funcionamiento a lo largo de un periodo de tiempo más largo.

Para las personas completamente ciegas, obtener incluso un poco de percepción de la luz puede marcar una gran diferencia», dijo Janet P. Szlyk, presidenta y directora ejecutiva de The Chicago Lighthouse.»Los hallazgos de esta investigación ayudarán a allanar el camino para otros avances innovadores en la investigación de la ceguera y la restauración de la visión.

Fuente: diariodesevilla.es