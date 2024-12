Síndrome del miembro fantasma: por qué se siente un miembro amputado e incluso duele

Al amputar una parte del cuerpo la mayoría de las personas experimentan sensaciones que asemejan la existencia de la misma, conocida como ‘síndrome del miembro fantasma’. ¿Cuánto tiempo duran estas sensaciones o dolor que siente la persona?

Según nos indica en una entrevista con Europa Press Infosalus la doctora Ángeles Canós, responsable de la Unidad del Dolor del Hospital La Fe de Valencia, este síndrome, por lo general, acarrea tres síntomas:

Dolor por miembro fantasma: sensación dolorosa referida a la ausencia de un miembro. Sensación por miembro fantasma: cualquier sensación en ausencia de un miembro, excepto dolor. Dolor en el muñón: dolor localizado en el muñón.

Tal y como explica, este problema se genera porque la persona amputada presenta sensaciones ‘somato-sensoriales’ de que su miembro ausente está allí, y está paralizado, y ante la necesidad de moverlo, para dar a entender a su cerebro que, efectivamente, cuenta con él, desarrollan síntomas de ansiedad ante la incapacidad de hacerlo. Esto de forma crónica y repetida genera dolor en las personas.

¿Es habitual?

Aquí resalta esta experta del Hospital La Fe de Valencia que la incidencia de sensación de miembro fantasma aumenta con la edad del paciente amputado: «Se reportó que de los soldados con amputación traumática en combate, el 77% de los estudiados refirieron dolor por miembro fantasma desde los primeros días tras la amputación».

Hay estudios que reportan que cerca del 60-80% de las personas con amputación presentan el dolor del miembro fantasma en algún momento, según prosigue, al mismo tiempo que añade que otros trabajos científicos reportan un porcentaje real menor, ya que hay una correlación directa con la edad.

«Aunque no se conoce a ciencia exacta su origen, hay estudios que proponen que el dolor se debe a la reorganización de las neuronas en la corteza motora del cerebro. El paciente tiene una estructura nerviosa en su cerebro dedicada al uso de dicho miembro, y una menor plasticidad cerebral para reemplazar el uso esas neuronas», agrega.

¿Cuales son sus principales sintomas?

En este sentido, la doctora Ángeles Canós recuerda que los pacientes generalmente describen las sensaciones de miembro fantasma como sensación de hormigueo y de calidez, sin dolor, en las partes del cuerpo con mayor representación en la corteza somatosensorial, como en dedos de las manos y de los pies, así como un dolor que está principalmente localizado en las partes distales de la extremidad amputada, usualmente intermitentes. «Las crisis dolorosas las describen como ardor o escozor, punzantes; y pueden ser crisis diarias o semanales, que pueden durar de segundos a horas, y raramente días o semanas», subraya.

¿Se puede prevenir y tratar de alguna manera?

El primer paso de todo esquema terapéutico para dolor de miembro fantasma es la prevención mediante los diferentes métodos de analgesia perioperatoria durante el proceso de amputación, y en el postoperatorio mediante la anestesia perineural, epidural, o subaracnoidea, con anestésicos locales y opioides. «Esto va a disminuir las probabilidades de desarrollar el efecto de aparición, y la potenciación del miembro fantasma a largo plazo», agrega.

Generalmente, resalta la doctora Canós, cuando los profesionales especialistas (traumatólogos, cirujanos, entre otros) valoran a estos pacientes, los remiten a las Unidades del Dolor, «cuyos profesionales cuentan con la experiencia y capacitación necesaria para la realización del tratamiento intervencionista que requiera el paciente con este síndrome».

Así, tal y como precisa esta experta en medicina del dolor, en la fase inicial del tratamiento, los pacientes deben recibir terapia farmacológica con opioides orales y neuromoduladores, concomitantemente con rehabilitación física, apoyo psicosocial y demás terapias conservadoras (acupuntura y terapia en espejo).

«Los procedimientos intervencionistas no implantables pueden considerarse en casos donde el manejo farmacológico no fue efectivo en el alivio del dolor, entre ellos podemos destacar: bloqueo del neuroma, epidurales, y radiofrecuencia, entre otros. En casos de dolor de miembro fantasma que no responde a los tratamientos farmacológico e intervencionistas iniciales se sugieren las terapias implantables: neuroestimulación medular, y las bombas intratratecales», sostiene esta doctora.

Fuente: infosalus.com