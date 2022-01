Reducción del pene y cambios menstruales: el covid-19 largo tiene hasta 200 síntomas

Investigadores de la University College London describen que esta enfermedad afecta a 10 sistemas orgánicos del cuerpo humano

De todos los pacientes de COVID-19 que logran recuperarse de la infección, algunos no logran volver a tener la vida que llevaban antes. Incluso meses después de haber superado la enfermedad siguen presentado síntomas. A esto se le conoce como long covid o covid prolongado.

De momento, los expertos no pueden explicar su causa y no hay un definición exacta sobre sus síntomas. No obstante, un estudio realizado por la University College London ha descrito hasta 200 posibles signos de la enfermedad, entre las que se incluye la menopausia temprana, la reducción del tamaño del pene, alucinaciones visuales, pérdida de memoria, cambios en ciclo menstrual de las mujeres, entre otros.

Dicha investigación se encuentra publicada en la revista EClinicalMedicine de The Lancet. Se basó en la encuesta hacia 3.762 personas con COVID-19 prolongado confirmado o sospechoso de 56 países diferentes.

En total se identificaron 203 síntomas, de los cuales 66 fueron rastreados durante siete meses. De acuerdo con la neurocientífica del University College London y autora principal del estudio, Athena Akrami, se detectó que el long covid afecta a 10 sistemas orgánicos del cuerpo humano.

“En este enfoque único, hemos ido directamente a los portadores de la enfermedad de todo el mundo para establecer una base de evidencia… Esta es la caracterización más completa de los síntomas prolongados de COVID-19 hasta ahora”, dijo.

Síntomas de long covid

Cardiovascular: coágulos de sangre, desmayos, presión arterial alta o baja, venas abultadas o inflamadas, frecuencia cardíaca rápida.

Piel: picazón, uñas quebradizas o descoloridas, erupciones cutáneas, descamación de la piel.

Gastrointestinal: estreñimiento, diarrea, dolor abdominal, sensación de saciedad rápida, pérdida de apetito, náuseas, vómitos.

Cabeza y garganta: parálisis/entumecimiento facial, dolor de ojos y oídos, pérdida de la audición, conjuntivitis, goteo nasal, dolor de garganta, pérdida de la visión.

Sistema inmune: nuevas alergias, culebrilla, cambios en la sensibilidad a la medicación.

musculoesquelético: dolores articulares y musculares, experimentados por el 69,1% de los encuestados.

Pulmones: dificultad para respirar.

Reproductivo: períodos anormalmente abundantes o irregulares, disminución del tamaño del pene/testículos, menopausia precoz, sangrado posmenopáusico.

Estado de ánimo y emoción: agresión, ira, ansiedad, apatía, delirios, depresión, euforia, irritabilidad, sensación de fatalidad, llanto.

Disfunción cognitiva: confusión/desorientación, dificultad para resolver problemas, poca atención, dificultad para pensar.

Alucinaciones: alucinaciones visuales, auditivas, táctiles y otras

Sistémico: fatiga (el 98,3% de las personas con covid largo padecía este síntoma), escalofríos, sudores, fiebre, malestar postesfuerzo, niveles altos o bajos de azúcar en la sangre.

Dolores de cabeza: el 76,7% de los encuestados padecía dolores de cabeza, que iban desde migrañas hasta dolor en las sienes, la base del cráneo, detrás de los ojos o en toda la cabeza.

Problemas de memoria: incluye el olvido de cómo hacer tareas rutinarias y problemas de memoria a corto y largo plazo. La de corto plazo fue experimentada por el 64,8% de los encuestados.

Sensoriomotor: incapacidad para llorar o bostezar, mareos, neuralgia, entumecimiento, convulsiones, tinnitus, sensación de presión o calor en el cerebro, sensibilidad al ruido, hormigueo/picazón/, temblores.

Sueño: insomnio, apnea del sueño, sueños vívidos, pesadillas, síndrome de piernas inquietas, despertar temprano o durante la noche, despertar sin poder respirar. En general, el 78,6% de los enfermos prolongados de COVID-19 tenían problemas para dormir.

Lenguaje y habla: dificultad para entender a los demás, dificultad para leer y escribir, arrastrar las palabras, pronunciar palabras irreconocibles.

Pérdida o aumento del olfato y del gusto.

