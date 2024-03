Piel impresa en 3D que cierra heridas y genera pelo

La cirugía reconstructiva para corregir heridas graves en la cara u otra parte de la cabeza provocadas por lesiones o enfermedades suele ser imperfecta, ya que a menudo quedan cicatrices o se da una pérdida permanente de cabello en la zona afectada.

Un equipo internacional integrado, entre otros, por Ibrahim T. Ozbolat y Youngnam Kang, de la Universidad Estatal de Pensilvania en Estados Unidos, ha ideado una piel semiartificial, gruesa y de más de una capa, imprimible en 3D durante la propia operación de cirugía reconstructiva, que permite que se cierren las heridas y que, al contener precursores de los folículos pilosos, hace que el pelo vuelva a brotar donde se le necesita.

Con esta piel, se puede lograr que la apariencia facial de la persona operada sea mucho más natural que con las técnicas tradicionales.

La bioimpresión en 3D de capas finas de piel es algo que ya se ha hecho antes. Pero Ozbolat y sus colegas son los primeros en imprimir un sistema completo y vivo de múltiples capas de piel, incluida la capa inferior o hipodermis, y todo ello durante la intervención quirúrgica. Esta inmediatez permite amoldarse a la situación hasta el último momento, y evitar tener que realizar una operación extra para implantar la piel.

La capa superior (la epidermis, que es la capa más externa y la que se ve) se forma por sí sola con la ayuda de la capa intermedia, por lo que no requiere impresión. La hipodermis, formada por tejido conjuntivo y grasa, proporciona estructura y soporte sobre el cráneo.

Las pruebas iniciales de esta técnica se han realizado con ratas y los resultados son prometedores. Aún faltan muchas pruebas más hasta que la nueva técnica pueda comenzar a usarse en la práctica clínica de manera habitual, pero las perspectivas son alentadoras.

Ozbolat, Kang y sus colegas exponen los detalles técnicos de su sistema de creación y aplicación de piel en la revista académica Bioactive Materials, bajo el título “Intraoperative bioprinting of human adipose-derived stem cells and extra-cellular matrix induces hair follicle-like downgrowths and adipose tissue formation during full-thickness craniomaxillofacial skin reconstruction”.

Fuente: noticiasdelaciencia.com