Operan a un recién nacido por posible tumor en su cabeza; descubren una pierna en su cerebro

Un médico en Colorado encontró una sorpresa al extraer lo que pensó que era un crecimiento benigno del cerebro de un recién nacido. En lugar de un tumor microscópico, apareció un pequeño pie, una mano parcialmente formada, un muslo y otro pie parcialmente formado.

«Sería un shock ver esto incluso para el patólogo más experimentado que corta un tumor», dijo el Dr. Paul Grabb a KMGH, afiliada de ABC.

Grabb dijo que no podía decir si las extremidades en miniatura eran de un tumor benigno de células madre llamado teratoma o los restos de un gemelo idéntico que no se separó y sobrevivió, una condición llamada fetus in fetu.

«Parecía el nacimiento de un bebé por una brecha, saliendo del cerebro», «Encontrar una estructura perfectamente formada es extremadamente único, inusual, casi inaudito», dijo Grabb a The Associated Press.

El bebé, Sam Esquibel, tenía 3 días cuando los médicos del Memorial Hospital for Children en Colorado Springs descubrieron un tumor microscópico en su cerebro. Un representante del hospital dijo que Sam está vivo y se está recuperando bien después de su operación, pero su familia se negó a hablar más sobre su caso hasta su entrevista con «20/20» de ABC en enero.

Es difícil decir si el crecimiento fueron los restos de un hermano gemelo o el trabajo de células madre renegadas en el cuerpo de Sam.

Pero los expertos en células madre que estudian el teratoma creen que es probable que las partes del cuerpo sean el resultado de fetus in fetu.

«Esto es bastante extraño… Ciertamente es posible [que sea un teratoma]», dijo Ed Morrisey, director científico del Instituto de Medicina Regenerativa de la Universidad de Pensilvania en Filadelfia… «Supongo que probablemente no sea un teratoma, porque los propios tejidos en un teratoma generalmente están desorganizados», dijo Morrisey.

Esto se sabe sobre los tumores de células madre

Morrisey y otros investigadores de células madre crean teratoma en ratones para estudiar cómo algún día los médicos pueden entrenar a las células madre para que crezcan en tipos específicos de tejidos que los médicos necesitan.

Al alterar las células madre embrionarias gen por gen y luego observar en qué tipo de tejido (nervio, músculo, cabello, etc.) crecen, los investigadores pueden avanzar hacia el aprendizaje de lo que dirige a las células madre para formar órganos completos.

Pero se sabe que los teratomas forman órganos o extremidades reconocibles.

