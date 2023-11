La pérdida del gusto y el olfato relacionada con la COVID es reversible con el tiempo, según un estudio

Buenas noticias para quienes perdieron parte o la totalidad de su sentido del olfato o del gusto debido a la COVID-19: el efecto, aunque persistente, no parece ser permanente. Un estudio dirigido por la Universidad de Trieste, Italia, ha descubierto que a pesar de la pérdida del gusto y el olfato asociada con la COVID-19, la recuperación y restauración progresiva de los sentidos se produce lentamente con el tiempo.

En una carta de investigación , “Función olfativa y gustativa 3 años después del COVID-19 leve: un estudio psicofísico de cohorte”, publicada en JAMA Otolaryngology–Head & Neck Surgery , el equipo investigó la pérdida a largo plazo de la capacidad de oler y saborear en 88 personas que tenían síntomas leves de COVID-19 y que dieron positivo por SARS-CoV-2 en marzo y abril de 2020.

Se realizaron evaluaciones psicofísicas 1, 2 y 3 años después de la infección por SARS-CoV-2 utilizando la prueba de resultado sinonasal 22 (SNOT-22), la batería de pruebas extendida Sniffin’ Sticks y la prueba Taste Strips.

En evaluaciones autoinformadas utilizando SNOT-22, la disfunción del olfato o del gusto disminuyó durante 3 años. Comenzando con un máximo del 64,8% durante la fase aguda, la disfunción cayó al 31,8%, 20,5% y 15,9% en los seguimientos de 1, 2 y 3 años, respectivamente.

En la batería de pruebas ampliada de Sniffin’ Sticks, la disfunción disminuyó al 40,9%, 27,3% y 13,6% en evaluaciones de 1, 2 y 3 años, respectivamente. La prueba de Taste Strips fue del 26,1%, 13,6% y 11,4% en las evaluaciones de 1, 2 y 3 años, respectivamente.

El estudio sugiere una rehabilitación favorable de la función del olfato y el gusto durante el período de observación de 3 años, mostrando el gusto una frecuencia menor y una recuperación más rápida que el olfato.

The loss of the ability to taste and smell was such a common effect of the initial variety of SARS-CoV-2 that the symptom was considered an early diagnostic indicator before testing was widely available.

Aside from the decline in the ability to enjoy favorite foods, a loss of smell could also be dangerous. Natural gas is artificially scented so people can smell a leak before an accident occurs. The smell of smoke can provide an alert of a fire before the sight of smoke is noticeable.

It is estimated that most infected people had sensory loss during the early waves of the pandemic, which is consistent with the current finding. Subsequent variants have far less impact on taste and smell, with the omicron variant having almost no perceptible impact.

For those who lost these senses, there was uncertainty about when or even if the normal function would return. One of the many difficulties in dealing with a novel infection like COVID-19 is that there is no clinical history to refer to and no past record of recovery time upon which to rely. Thankfully, the current study finds that the effects are not permanent, and recovery is slowly taking place.

Fuente: medicalxptess.com