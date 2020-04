La Inmunoglobina G, el anticuerpo clave para determinar si una persona ya no contagia el coronavirus

Afirman que el examen de PCR, el cual determina si un paciente tiene covid-19, “no puede ser utilizado como un criterio para definir que una persona es no infectante”

A raíz de las confusiones que ha habido respecto a cómo se define si una persona está recuperada de COVID-19, es decir, que ya no es capaz de contagiar, el ministro de Salud de Chile, Jaime Mañalich, informó que a partir de ahora lo que se evaluará es si el paciente cuenta con los anticuerpos que actúan contra el nuevo virus.

El examen de “PCR no puede ser utilizado como un criterio para definir que una persona es no infectante, porque la posibilidad de que una persona que tuvo una infección por coronavirus mantenga un PCR positivo es factible, pero baja, y ese examen demuestra la presencia de un trozo residual del virus sin que esa persona sea infectante. Por lo tanto, es esencial entender que el examen de PCR de salida no tiene sentido, porque genera vulnerabilidad de muchos casos positivos, pero no significa que sea infectante”, dijo el titular de la cartera.

Es por ello que el examen de salida será a través de la serología, un estudio que determina si hay algunos anticuerpos en la sangre que ayudan a combatir el virus, específicamente la Inmunoglobina G (IgG).

Según explica Roberto Olivares, jefe de Infectología de la Clínica Dávila, los anticuerpos son glucoproteínas producidas por unas células llamadas linfocitos B y que los más importantes al momento de atacar un virus son la IgG y la Inmunoglobina M (IgM).

“En todas las infecciones clásicamente la primera inmunoglobina que aparece es la IgM, que te dice que es la infección aguda y con el tiempo aparece la IgG. Ahí ya está establecido que el paciente de alguna manera tuvo la infección y probablemente no hay síntomas o el paciente ya se mejoró, pero depende del tipo de infección”, comenta el médico.

En relación al COVID-19, detalla que lo que se conoce hasta el momento es que “los anticuerpos IgM aparecen aparentemente después del quinto o séptimo día y la IgG después del día siete, pero en general cuando ya está es porque ya hay inmunidad frente al agente infeccioso”.

“Es muy poco probable que contagies, si eventualmente uno se vuelve a enfrentar al mismo agente el linfocito ya lo conoce, entonces si llega a aparecer rápidamente y va a producir rápidamente inmunoglobulina”, añade.

Por su parte, el infectólogo de la Universidad de Santiago, Ignacio Silva, argumenta que “a partir de un estudio alemán que se publicó recientemente, se vio que las personas que ya tenían cierto número de días de síntomas y que se detectaba la presencia de IgG, si bien se detectaba virus mediante la técnica de PCR, al tratar de cultivar estos virus no se lograba replicación. Por lo tanto pareciera ser que cuando se detecta la presencia de inmunoglobina G las personas ya no contagian”.

Sin embargo, recalca que “es un estudio aislado, que por cierto es muy bueno, pero que recoge pocos datos y que abre una línea de investigación dando la posibilidad de que la presencia de esta inmunoglobina G genera una inmunidad al menos previene el contagio de otras personas. En mi opinión, aún faltan datos y que todavía no se puede recomendar abiertamente”.

Los casos en Corea del Sur

El domingo se dio a conocer que las autoridades de Corea del Sur reportaron 91 pacientes, que supuestamente se habían recuperado de COVID-19, dieron positivo de nuevo a la enfermedad.

Sobre esta situación, Olivares afirma que “habría que ver bien el análisis bien completo de qué pasó con esos pacientes, porque uno se queda con el titular, y habría que ver si por ejemplo ellos se contagiaron con otro virus respiratorio y en el fondo encontraron que la persona salió positivo porque eran enfermos que iban a excretar virus más tiempo que otros, pero tal vez no es el mismo virus”.

Asimismo, asegura que “antes de estos 91, habían tres casos descritos, uno en Japón y dos en China que eran parecidos, que lo habían asumido como una especie de reactivación temporal de la misma infección, que habían tenido como dos peak de síntomas y eso era todo”.

“Y esto aparentemente podría ser lo mismo, pero no está muy claro porque la PCR puede estar positiva tres semanas, incluso más tiempo. Los niños pueden excretar más de tres semanas o las personas más añosas o quienes toman inmunosupresores”, agrega.

“La otra teoría que es puede ser una especie de reactivación de la misma infección, no una segunda infección, pero no se sabe”, asevera el médico.

Fuente: elnuevodia.com