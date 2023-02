Investigadores utilizan nanopartículas para el tratamiento de la fibrosis pulmonar

Científicos del Instituto Masón de Investigación Médica (Estados Unidos) han descubierto una novedosa forma de tratar la fibrosis pulmonar, una enfermedad progresiva incurable que provoca la rigidez de los pulmones a través de la cicatrización, utilizando nanopartículas, materiales miles de veces más pequeños que el diámetro de un cabello humano.

«Aunque estos hallazgos no necesariamente curan esta enfermedad por completo, demuestran que tenemos el potencial de mejorar drásticamente la calidad de vida de los afectados», ha comentado Jason R. McCarthy, investigador principal del estudio, que se ha publicado en la revista científica ‘American Journal of Physiology-Lung Cellular and Molecular Physiology’.

El equipo se centró en el desarrollo de nanopartículas capaces de dirigirse a los fibroblastos del pulmón, el tipo celular responsable de la cicatrización, con el fin de administrar un fármaco eficaz que detuviera la progresión de la enfermedad.

«La idea del estudio no era hallar una nueva terapia, sino comprobar si la administración de fármacos eficaces conocidos a células específicas del pulmón puede tener un efecto terapéutico más potente. Lo que demostramos es que sí es posible dirigir un fármaco a las células enfermas para interrumpir el proceso de muerte celular y cicatrización», ha explicado el investigador.

El doctor McCarthy y su equipo investigan actualmente si esta estrategia podría beneficiar también a otros tipos celulares del pulmón, dilucidando cómo funcionan, o funcionan mal, en el curso de la fibrosis pulmonar idiopática.

Asimismo, están ampliando sus investigaciones más allá del pulmón, para estudiar cómo puede funcionar esta estrategia en otros sistemas orgánicos, como el corazón y el hígado.

Fuente: infosalus.com