Estudio revela que las fracturas óseas en personas con síndrome de Down no se curan nunca

En este estudio llevado a cabo por investigadores de la Universidad de Texas A&M se reveló un problema desconocido luego de realizar experimentos en ratones. Los científicos descubrieron que las personas con síndrome de Down podrían no curarse nunca de las fracturas óseas.

Una descubrimiento con el que no esperaban encontrarse. Y es que los investigadores pensaban que la curación de las fracturas de huesos en las personas con síndrome de Down no sería muy diferente al resto de las personas. Pero estaban equivocados.

Tras muchos años de estudiar fracturas en muchas especies diferentes, estos investigadores lamentaron llegar a esa conclusión.

Muchas de las especies analizadas pueden curar sus fracturas de huesos. En algunos casos en periodos más lentos, pero siempre conseguían sanar sus fracturas.

Sin embargo, tras analizar modelos con síndrome de Down, las fracturas óseas no sanaron nunca.

Fracturas de huesos en modelos con síndrome de Down

Las investigadores anteriores de las características óseas de personas con síndrome de Down mostraron que la densidad es menor en ellas. Esto aumenta las probabilidades de fracturas en los huesos.

La reciente investigación fue un poco más allá y estudió modelos con síndrome de Down para evaluar la capacidad ósea para recuperarse de las fracturas.

Por lo general, los huesos pasan por un proceso de sanación que consiste en crear un callo suave hecho de cartílago. El callo es una especie de pegamento que reconecta los extremos fracturados.

En sus estudios en ratones, modelos con síndrome de Down, los investigadores descubrieron que el pegamento comienza a formarse, pero nunca puede unirse.

Este es un asunto que alarmó a los investigadores ya que si una fractura no se cura por completo puede tener efectos devastadores en la salud. Tal condición podría agravarse en las personas con síndrome de Down por su predisposición a fracturas debido a su pronunciada pérdida de densidad ósea.

Ahora que ya se sabe que este es un gran problema, es el momento de enfocarse en las soluciones.

Eso es lo que piensa hacer el equipo de investigación que planea una segunda etapa de estudios de fracturas pero en personas con síndrome de Down. El objetivo es conocer qué mecanismos están implicados en el impedimento de la curación de las fracturas.

Los investigadores esperan que sus hallazgos no solo sirvan para dar a conocer la problemática sino que también para empezar a tomar medidas sobre la salud ósea de las personas con síndrome de Down.

Fuente: tekcrispy.com