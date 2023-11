Encuentran una araña saltarina dentro del oído de una mujer tras días de incesante ruido [VIDEO]

La araña estaba anidando en el tímpano de la mujer… y sí, hay un video que lo demuestra

Mientras que los gusanos que se introducen en el cerebro humano han acaparado muchos titulares horripilantes este año, los buenos amigos de The New England Journal of Medicine ofrecen un nuevo combustible, con todo y video, para las pesadillas aún después de Halloween y Día de Muertos: una araña en el oído.

La araña que vivía dentro de una mujer

En un breve informe clínico publicado en esta revista semanal, unos médicos de la ciudad de Tainan (Taiwán) detallan el caso de una mujer de 64 años que acudió a una clínica de otorrinolaringología quejándose de tener un ruido incesante en el oído izquierdo desde hacía cuatro días. El primer día de síntomas, la mujer explicó que la despertó la sensación de un bichito arrastrándose por el conducto auditivo. A esto le siguieron días de chasquidos, golpes y crujidos.

No tardaron mucho en encontrar el problema; en un chequeo físico, los médicos detectaron fácilmente al diminuto arácnido moviéndose por su nuevo y acogedor refugio. Y no estaba solo. Al parecer, durante su estancia de cuatro días mudó, dejando también una exuvia, su exoesqueleto desprendido, en el canal.

El video de la espeluznante araña muestra cómo corretea por el canal, justo delante del tímpano. Cuando ve acercarse la sonda médica, la araña se aproxima para mirar más de cerca, mostrándose directamente a la cámara para que observemos perfectamente sus ojos.

El reporte médico no identifica el tipo de araña que es, y es que suele ser muy difícil reconocerlas a partir de fotos. Pero Ars Technica se puso en contacto con dos expertos que aseguraron que pertenece, sin duda, a la familia de las arañas saltarinas (Salticidae). La clave está en “la distribución específica y la proporción del tamaño de los ojos propios de la familia”, comentó a Ars Martin Nyffeler, profesor emérito de zoología de la Universidad de Basilea (Suiza), por email. En concreto, esta familia de arañas posee unos notables ojos frontales medianos, que se aprecian en la araña del oído cuando mira directamente a la cámara.

Las arañas saltarinas tienen una visión excelente, señaló Nyfeeler. Pero, por desgracia para el oído de la mujer, también “se mueven mucho”.

Según Nyffeler, las imágenes no son lo bastante claras como para identificarla a nivel de género o especie, ya que existen más de 6,000 especies de Salticidae en el mundo. Pero especuló, por su tamaño pequeño y el hecho de que mudara la piel, que pudo tratarse de una araña joven.

Jerry Rovner, profesor emérito de biología de la Universidad de Ohio, coincidió en que parece ser un diminuto juvenil. Destacó en un email a Ars Technica que los ojos de la araña son grandes en relación con su cefalotórax (cabeza y tórax fusionados), es decir, que tiene enormes ojos de cría. Esto dificulta aún más su identificación, dijo Rovner. La mayoría de las arañas se reconocen por las características de los adultos.

Fuente: es.wired.com