El riesgo de trombos es mayor por Covid-19 que por vacunas

Una investigación hecha en Reino Unidos mostró que el riesgo de trombos raros es de ocho a 10 veces mayor por contraer la Covid-19, en comparación con el riesgo asociado al uso de la vacuna contra el SARS-CoV-2.

Otras dos investigaciones paralelas realizadas en Alemania y Noruega, en donde se registraron casos de trombosis tras la aplicación de la vacuna de AstraZeneca, apuntaron a la proteína denominada Factor Plaquetario 4 (FP4) como la posible causa de la formación de trombos.

¿Hay mayor riesgo de trombos raros?

Contagiarse de Covid-19 para una persona dentro de los grupos de edad avanzada implicaría mayor riesgo de generar una trombosis, en comparación con el riesgo de recibir una vacuna contra el virus, afirmaron investigadores británicos.

“El riesgo de padecer un (CVST) después de la Covid-19 parece ser sustancial y significativamente mayor que después de recibir la vacuna de Oxford-AstraZeneca”, indicó Maxime Taquet, del Departamento de Psiquiatría de Oxford.

Las vacunas de AstraZeneca y Johnson & Johnson han enfrentado a casos muy raros de trombosis de seno venoso cerebral (CVST por sus siglas en inglés) relacionados con su aplicación.

El 14 de abril pasado, los CDC y la FDA de Estados Unidos suspendieron el uso de la vacuna de Johnson & Johnson mientras se investiga el vínculo con la formación de trombos raros.

En tanto, el Gobierno de Dinamarca canceló definitivamente el uso de la vacuna de AstraZeneca por este motivo.

En contraste, la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) y los reguladores de Reino Unido mantienen su postura de que la vacuna de AstraZeneca ofrece mayores beneficios frente a los riesgos de contraer una infección potencialmente mortal.

¿Qué dicen los estudios?

Un estudio entre 500,000 pacientes de Covid-19 descubrió que el CVST se produjo en una proporción de 39 personas por cada millón después del contagio.

La cifra contrasta con las de la EMA, que indican que cinco de cada millón de personas declararon haber sufrido CVST tras recibir la vacuna de AstraZeneca.

El estudio se apoya en una base de datos de salud de Estados Unidos, por lo que no ha acumulado nuevos datos sobre el riesgo de desarrollar trombos al recibir la vacuna de AstraZeneca directamente, ya que la inyección no se está distribuyendo allí.

Riesgo de trombos asociados a la Covid-19

Maxime Taquet del Departamento de Psiquiatría de Oxford señaló que la tasa de mortalidad por CVST era de alrededor del 20 %, tanto si se producía tras el contagio por Covid-19, como si se trataba de una vacuna, lo que indicaba que los trombos eran el principal factor de riesgo.

La investigación hecha destacó que la Covid-19 está asociada a casos de trombos más frecuentes que el CVST, como los accidentes cerebrovasculares, y que en el debate reciente en torno a las vacunas se había perdido de vista lo grave que puede ser la propia enfermedad.

“La importancia de este hallazgo es que nos devuelve al hecho de que se trata de una enfermedad realmente horrible, con toda una serie de efectos que incluyen el aumento del riesgo (de CVST)”, agregó John Geddes, director del Centro de Investigación Biomédica de Salud NIHR de Oxford.

El equipo de investigación, que pertenece a la Universidad de Oxford, dijo que trabajó de forma independiente al equipo de la vacuna de Oxford que desarrolló la inyección de AstraZeneca.

Siguen la pista a la proteína FP4

Una proteína denominada Factor Plaquetario 4 o FP4 es la que ha podido originar los trombos desarrollados por 16 personas en Alemania, Austria y Noruega, después de ser vacunados con el suero de AstraZeneca, según dos estudios independientes publicados en la revista estadounidense The New England Journal of Medicine.

La investigación en Alemania

El primero de ellos, financiado por la Fundación Alemana de Investigación, analiza el caso de once pacientes vacunados en Alemania y Austria que habían desarrollado trombosis después de ser inoculados con el suero británico; nueve eran mujeres, con una edad media de 36 años (rango, 22 a 49).

Entre 5 y 16 días después de vacunarse, los pacientes presentaron uno o más eventos de trombosis, con la excepción de 1 paciente, que tuvo una hemorragia intracraneal mortal.

De los pacientes con uno o más episodios de trombos, nueve tuvieron trombosis venosa cerebral, tres trombosis venosa esplácnica (en el hígado), tres más embolia pulmonar y cuatro otras clases de trombosis; de todos ellos, seis fallecieron y cinco pacientes tenían coagulación intravascular diseminada.

Aunque las trombosis afectaron a distintos órganos, todos los pacientes tenían anticuerpos contra la proteína FP4 y déficit de plaquetas en la sangre.

El estudio concluyó que la vacunación con el suero de AstraZeneca “puede dar lugar al desarrollo poco frecuente de trombosis inmunitaria mediada por anticuerpos activadores de plaquetas contra FP4”.

Estudio del caso noruego

El segundo estudio analizó la situación de los cinco pacientes de Noruega: cuatro mujeres y un varón de entre 32 y 54 años.

Todos los pacientes desarrollaron trombos en lugares no habituales; uno presentó trombocitopenia grave, y cuatro tuvieron una hemorragia cerebral importante, de estos tres fallecieron.

Como en el estudio anterior, todos tenían altos niveles de anticuerpos contra la proteína FP4 de las plaquetas, una reacción inducida por la vacuna.

Sin embargo, el estudio -de la Universidad de Oslo- apuntó que, dado que los cinco casos se registraron entre más de 130,000 personas vacunadas, se trata de una reacción poco frecuente.

Ambos estudios tuvieron resultados únicamente para el suero de la vacuna de AstraZeneca.

