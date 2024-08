Descubren un innovador método óptico para diagnosticar y controlar la gravedad del Covid-19

La capacidad de diagnosticar y monitorizar la enfermedad con una precisión sin precedentes no solo podría mejorar los resultados para los pacientes, sino que también podría transformar el enfoque del tratamiento del Covid-19 y otras enfermedades relacionadas con alteraciones en la viscosidad del plasma sanguíneo

Un equipo de científicos de la Universidad de Medicina de Viena (UniMed) ha dado un paso significativo en la lucha contra el Covid-19 al descubrir un nuevo método para diagnosticar y monitorear la gravedad de esta enfermedad.

Liderados por Kareem Elsayad, los investigadores han demostrado que las mediciones ópticas de la viscosidad del plasma sanguíneo pueden ser utilizadas para evaluar rápidamente la gravedad del Covid-19, proporcionando un enfoque prometedor para el control y tratamiento de pacientes graves.

La viscosidad del plasma sanguíneo (PV) es un biomarcador bien establecido para una variedad de enfermedades, y este nuevo estudio ha revelado su importancia en el contexto del Covid-19.

El equipo de UniMed utilizó una técnica avanzada llamada espectroscopia de dispersión de luz Brillouin (BLS) para medir la PV en pacientes con Covid-19. Esta técnica permite analizar mínimas cantidades de plasma en menos de un segundo, lo que la convierte en una herramienta rápida y precisa para detectar cambios patológicos en la sangre.

Los resultados del estudio, publicados en la prestigiosa revista ‘Proceedings of the National Academy of Sciences’ (PNAS), muestran que las variaciones en la viscosidad del plasma están estrechamente relacionadas con la gravedad de la enfermedad.

Específicamente, los investigadores encontraron diferencias significativas en la viscosidad de las muestras de sangre de pacientes con Covid-19, que variaban según la temperatura corporal. A temperaturas superiores a 38 grados centígrados, estas diferencias eran particularmente notables, lo que sugiere que el plasma se comporta de manera distinta en términos de elasticidad y viscosidad bajo condiciones de fiebre alta.

Las anomalías detectadas en la viscosidad del plasma podrían tener profundas implicaciones para los pacientes con Covid-19, ya que podrían alterar el flujo sanguíneo en los vasos más pequeños, lo que podría explicar complicaciones severas como el fallo multiorgánico. Esto subraya la importancia de contar con un método rápido y preciso para evaluar la gravedad de la enfermedad, lo que a su vez podría guiar el tratamiento y mejorar los resultados clínicos.

El estudio liderado por Elsayad abre nuevas posibilidades en la monitorización de pacientes con Covid-19. Al poder analizar cantidades extremadamente pequeñas de plasma en tiempo récord, la técnica BLS no solo ofrece un diagnóstico rápido, sino que también podría contribuir al desarrollo de terapias personalizadas. Este enfoque innovador podría permitir a los médicos identificar rápidamente a los pacientes que están en mayor riesgo de desarrollar complicaciones graves, facilitando una intervención temprana.

Fuente: debate.com.mx