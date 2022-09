Descubren que una ‘polipíldora’ de dosis única salva vidas y previene ataques cardíacos

Los supervivientes de ataques cardíacos que tomaron una combinación a la vez tenían menos probabilidades de tener problemas cardiovasculares

Una combinación de medicamentos tres en uno puede ayudar a las personas con antecedentes de ataques cardíacos a mantenerse saludables, según muestra una nueva investigación. El ensayo clínico aleatorizado encontró que las personas que tomaron el medicamento incluido, también conocido como polipíldora, experimentaron menos ataques cardíacos, accidentes cerebrovasculares o muertes relacionadas con enfermedades cardiovasculares que las personas que recibieron atención estándar. Los hallazgos pueden allanar el camino para que la polipíldora se convierta en un tratamiento cardíaco común en el futuro.

El concepto básico de la polipíldora existe desde hace más de dos décadas. Muchas condiciones médicas requieren tomar múltiples medicamentos, lo que puede ser una tarea que requiere mucho tiempo y una carga adicional para los pacientes. Entonces, al tomar estos medicamentos individuales y ponerlos en una sola píldora, según la teoría, puede facilitar que los pacientes se adhieran a su tratamiento. Ya existen tratamientos estándar para algunas afecciones, como el VIH, que se administran como un medicamento combinado. Pero la inspiración original de la polipíldora fue como una forma de mejorar el tratamiento de las enfermedades cardiovasculares. Y ahora, esta estrategia parece haber superado su mayor prueba hasta el momento con gran éxito.

En 2015, comenzó el ensayo “Secondary prevention of CardiovascUlar disease in the Elderly” o SECURE. Estaba destinado a probar una combinación de dosis fija de tres medicamentos genéricos que ya se sabe que mejoran los resultados de la enfermedad cardíaca: aspirina, una estatina común conocida como atorvastatina y el inhibidor de la ECA ramipril. El medicamento combinado es fabricado por la compañía farmacéutica Ferrer y está aprobado en la UE y algunos otros países como Trinomia.

Unos 2500 sobrevivientes de ataques cardíacos mayores de 65 años se incluyeron en el ensayo, patrocinado por la UE y realizado en siete países europeos. Los pacientes fueron aleatorizados para recibir Trinomia o tratamiento estándar. Luego fueron rastreados durante los siguientes cinco años, y los investigadores buscaron principalmente incidentes de muerte relacionada con enfermedades cardiovasculares, junto con ataques cardíacos no fatales, accidentes cerebrovasculares y arterias coronarias bloqueadas que necesitaban tratamiento urgente.

En última instancia, el 12,7 % de los pacientes del grupo de control experimentaron al menos uno de estos resultados, en comparación con el 9,5 % de los del grupo de la polipíldora, lo que equivale a una reducción del riesgo del 24 %. En lo que respecta a las muertes en particular, los que tomaron la polipíldora tenían un 33 % menos de probabilidades de morir que los pacientes de control. Y otros datos mostraron que era más probable que las personas que tomaban la polipíldora siguieran tomándola según lo recomendado, exactamente como se esperaba. Los hallazgos del estudio se publicaron el viernes en el New England Journal of Medicine.

“El tratamiento con una polipíldora que contenía aspirina, ramipril y atorvastatina dentro de los 6 meses posteriores al infarto de miocardio resultó en un riesgo significativamente menor de eventos cardiovasculares adversos mayores que la atención habitual”, escribieron los autores.

El ensayo SECURE es el primero de su tipo en probar la polipíldora para supervivientes de ataques al corazón. Muchos expertos en el campo han estado esperando que surjan los hallazgos del estudio, y es este tipo de datos estándar de oro los que pueden conducir a una aceptación más amplia de un enfoque de tratamiento novedoso en medicina. Dados estos resultados, es probable que más países decidan aprobar Trinomia. (Notablemente, EE. UU. no ha aprobado Trinomia, aunque ha aprobado otras polipíldoras). Por lo tanto, es muy posible que el medicamento algún día se convierta en un nuevo estándar de atención para los supervivientes en riesgo de futuras complicaciones cardíacas.

“Los hallazgos del estudio SECURE sugieren que la polipíldora podría convertirse en un elemento integral de las estrategias para prevenir eventos cardiovasculares recurrentes en pacientes que han tenido un ataque al corazón. Al simplificar el tratamiento y mejorar la adherencia, este enfoque tiene el potencial de reducir el riesgo de enfermedad cardiovascular recurrente y muerte a escala global”, dijo Valentin Fuster, autor principal del estudio y médico jefe del Hospital Mount Sinai en Nueva York. como director general del Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares de España, en un comunicado difundido por Mount Sinai.

Fuente: gizmodo.com