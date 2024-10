Descubren en China un nuevo virus transmitido por garrapatas

El virus, perteneciente a la familia Nairoviridae, fue detectado por primera vez en junio de 2019

Investigadores han identificado un virus desconocido, denominado virus Wetland (WELV), transmitido por garrapatas en China.

El virus, perteneciente a la familia Nairoviridae, fue detectado por primera vez en junio de 2019 en un paciente de Mongolia Interior que presentaba fiebre persistente y fallo multiorgánico tras ser mordido por una garrapata.

Un estudio publicado en The New England Journal of Medicine revela que se han identificado 17 casos de infección por WELV en varias provincias del noreste de China, con síntomas como fiebre, dolor de cabeza y mialgia. Algunos pacientes también mostraron síntomas neurológicos.

El virus ha sido detectado no solo en humanos, sino también en animales como ovejas y cerdos, y en cinco especies de garrapatas, siendo Haemaphysalis concinna un posible vector. Aunque no se ha asociado a epidemias extensas, la capacidad del virus para infectar múltiples especies resalta la importancia de un monitoreo continuo.

Fuente: monitorexpresso.com