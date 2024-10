Descubren cómo el cerebro elimina los desechos proteicos relacionados con la enfermedad de Alzheimer

Un estudio científico reveló un sistema que los remueve mediante líquidos en estructuras perivasculares. El hallazgo sirve para futuras investigaciones vinculadas al desarrollo de la demencia

El cerebro tiene un sistema de eliminación de desechos que elimina las proteínas basura que contribuyen al desarrollo de la demencia y la enfermedad de Alzheimer, encuentra un estudio reciente.

Las exploraciones avanzadas por imágenes han revelado una red de estructuras llenas de líquido a lo largo de las arterias y las venas del cerebro, informaron los investigadores en la edición del 7 de octubre de la revista Proceedings of the National Academy of Sciences.

Estas estructuras permiten que el líquido cefalorraquídeo fluya a través del cerebro, lo que podría eliminar las proteínas de desecho como el amiloide y la tau, dijeron los investigadores. “Las imágenes mostraron que el líquido se movía a lo largo de canales claramente definidos”, que los investigadores llamaron “espacios perivasculares”.

Esas proteínas tóxicas se acumulan en el cerebro de los pacientes con Alzheimer, creando placas y ovillos que son sellos distintivos del trastorno. Investigaciones anteriores encontraron este tipo de canales de fluido en los cerebros de ratones, pero esta es la primera vez que se ha confirmado que también existen en humanos, dijeron los investigadores.

“Nadie lo ha demostrado hasta ahora,” dijo el investigador principal, el Dr. Juan Piantino, profesor asociado de neurología pediátrica de la Facultad de Medicina de la Universidad de Salud y Ciencias de Oregón (OHSU). “Esto muestra que el líquido cefalorraquídeo no entra en el cerebro al azar,” añadió Piantino en un comunicado de prensa de la universidad. “Pasa por estos canales”.

Para el estudio, los investigadores inyectaron a cinco pacientes que se sometieron a una cirugía cerebral en OHSU un marcador que se transportaría con el líquido cefalorraquídeo al cerebro. Luego, el equipo de investigación utilizó resonancias magnéticas para rastrear la propagación del marcador por todo el cerebro.

Las imágenes mostraron que el líquido se movía a lo largo de canales claramente definidos en el cerebro, que los investigadores llamaron “espacios perivasculares”. “En realidad se puede ver que los espacios perivasculares oscuros del cerebro se vuelven brillantes,” señaló la investigadora colíder, la Dra. Erin Yamamoto, residente de cirugía neurológica de la Facultad de Medicina de la OHSU.

Los investigadores creen que las vías ayudan a eliminar los desechos generados por el cerebro, de manera similar a la forma en que el sistema linfático elimina los desechos generados por el sistema inmunológico en todo el cuerpo. “La gente pensaba que estos espacios perivasculares eran importantes, pero nunca se había demostrado,” dijo Piantino. “Ahora lo ha hecho”.

Las investigaciones futuras pueden enfocarse en formas de mejorar este sistema de eliminación de desechos en el cerebro, anotaron los investigadores. Por ejemplo, se cree que un sueño de calidad ayuda al sistema a eliminar mejor las proteínas de desecho del cerebro, dijeron.

La Alzheimer’s Association ofrece más información sobre la beta amiloide. FUENTE: Universidad de Salud y Ciencias de Oregón, comunicado de prensa, 7 de octubre de 2024

Dennis Thompson HealthDay Reporters ©The New York Times 2024

Fuente: infobae.com