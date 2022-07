Crean sensor que identifica signos de Alzheimer hasta 17 años antes

Científicos alemanes desarrollaron un sensor que puede identificar signos de Alzheimer hasta 17 años antes de los primeros síntomas; cómo funciona

Afortunadamente cada vez son más los avances en materia de salud, y ahora un grupo de investigadores alemanes logró desarrollar un sensor que es capaz de identificar los signos de Alzheimer en la sangre hasta 17 años antes de que aparezcan los primeros síntomas clínicos.

Según se detalla, este sensor inmunoinfrarrojo detecta el mal plegamiento del biomarcador proteico beta-amiloide; de tal forma que mientras la enfermedad avanza, provoca depósitos característicos en el cerebro, las llamadas placas.

Los investigadores de la Universidad de Bochum afirman que su objetivo es que con un simple análisis de sangre se puede determinar el riesgo de desarrollar demencia de Alzheimer, incluso antes de que se formen las placas tóxicas en el cerebro; y por ende, poder garantizar una terapia oportuna.

Síntomas del Alzheimer

La enfermedad de Alzheimer tiene una evolución sin síntomas de 15 a 20 años antes de que aparezcan los primeros síntomas clínicos.

Cuando esta enfermedad se hace presente, comienza creando cambios neuropatológicos sin que la persona presente malestares. Este proceso podría durar hasta 20 años, y es complejo de detectar; de ahí que este sensor pueda ser vital en la vida de millones de personas en el mundo .

Generalmente, los primeros síntomas comienzan con un deterioro cognitivo leve y más adelante, la demencia que es cuando el diagnóstico se define.

Sensor que identifica signos tempranos del Alzheimer

Para esta investigación, los científicos analizaron desde hace varios años el plasma sanguíneo de los participantes para identificar posibles biomarcadores de Alzheimer; estas se tomaron entre el 2000 y 2002, luego se congelaron.

En ese entonces, los participantes tenían entre 50 y 75 años y aún no se les diagnosticaba Alzheimer; luego de eso se seleccionaron a los que sí tenían la enfermedad y los que no, misma que se pudo comprobar, con un alto grado de precisión, con ayuda del sensor inmunoinfrarrojo.

«La FDA aprueba el primer tratamiento dirigido a la biología subyacente de la enfermedad de Alzheimer, que se espera reduzca el declive clínico de los pacientes con esta enfermedad»

Con información del artículo publicado en la revista “Alzheimer’s & Dementia: The Journal of the Alzheimer’s Association”.

Fuente: adn40.mx