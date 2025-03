Crean penes impresos en 3D que podrían usarse para tratar la disfunción eréctil

Investigadores elaboraron un modelo de pene impreso en 3D y elaborado en hidrogel. Fue implantado en conejos y cerdos que tuvieran disfunción eréctil y encontraron que pudieron aparearse y reproducirse. Pero, advierten que no es un “sustituto perfecto de un trasplante de pene real de otro humano”

Un grupo de científicos elaboró una posible solución para la disfunción eréctil, un trastorno sexual el cual se caracteriza por la dificultad para lograr o mantener una erección. Este artefacto ya se ha probado en conejos y cerdos con éxito.

Se trata de un modelo de pene que se imprimió en 3D. Para su elaboración, los investigadores usaron un tipo especial de hidrogel, el cual logró una erección como si fuera natural. Este experimento fue publicado en la revista Nature Biomedical Engineering.

Los investigadores cuentan que, para determinar si este pene impreso en 3D podría tener una erección o no, lo implantaron en conejos y cerdos que tuvieran problemas de disfunción eréctil. Encontraron que, tras un par de semanas, estos animales pudieron aparearse y reproducirse.

Para entender mejor su avance tecnológico, los investigadores explican cómo funciona el pene. Lo primero que debe saber es que están formados por dos columnas de tejido eréctil, llamadas cuerpos cavernosos, los cuales son cubiertos por la túnica albugínea.

Estas columnas, añaden los investigadores, se extienden paralelamente, es decir, una al lado de la otra a lo largo de la parte superior del pene. Además, debajo de ellas está una columna de tejido eréctil, llamada cuerpo esponjoso. Esta rodea la uretra.

Entonces, explican los investigadores, cuando un hombre se excita, las arterias del pene se dilatan. Esto permite que la sangre fluya hacia los cuerpos cavernosos, el tejido se hinche y se mantenga tenso dentro de la túnica albugínea. En ese momento es cuando el pene se pone erecto.

En una disfunción eréctil lo que sucede es que a los hombres les cuesta mantener esa erección. Este trastorno puede ser provocado por varios factores, como daño a los nervios, problemas hormonales o problemas con el flujo sanguíneo. Aunque esta afección es más frecuente en los hombres mayores, también puede afectar a los jóvenes.

En los resultados, los investigadores señalan que se imprimieron en 3D las estructuras principales del pene y, para ello, emplearon el hidrogel. Este material fue usado por su capacidad de expandirse y de retener agua. Al final, crearon un modelo de los cuerpos cavernosos, el cuerpo esponjoso y la túnica albugínea.

Luego de crear el modelo, los investigadores debían corroborar si podría tener una erección exitosa o no. La prueba se centró en llenar el modelo con un sustituto de sangre. Tras varios intentos, encontraron que este modelo había sido exitoso en cerdos y conejos con este trastorno.

A los ojos de los investigadores, “estos hallazgos subrayan las posibles aplicaciones clínicas del cuerpo cavernoso biomimético (BCC) para el tratamiento de lesiones del pene”. Además, dicen, “este estudio avanza en la aplicación clínica de órganos de tejido artificial impresos en 3D”.

A pesar de los buenos resultados, los investigadores lanzan una advertencia y aseguran que este modelo no es un “sustituto perfecto de un trasplante de pene real de otro ser humano, ya que no reemplaza los nervios, vasos sanguíneos o la uretra dañados”. No obstante, resaltan que es un avance importante y ahora tienen previsto desarrollar modelos de pene impresos en 3D que incluyan estas estructuras.

