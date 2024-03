Científicos descubren que las neuronas ayudan a eliminar los desechos del cerebro durante el sueño

Hay una paradoja en el sueño. Su aparente tranquilidad se yuxtapone a la bulliciosa actividad del cerebro. La noche es tranquila, pero el cerebro está lejos de estar dormido. Durante el sueño, las células cerebrales producen ráfagas de pulsos eléctricos que se acumulan en ondas rítmicas, una señal de un funcionamiento elevado de las células cerebrales. Pero ¿por qué el cerebro está activo cuando estamos en reposo?

Las ondas cerebrales lentas se asocian con un sueño reparador y refrescante . Y ahora, científicos de la Facultad de Medicina de la Universidad de Washington en St. Louis han descubierto que las ondas cerebrales ayudan a eliminar los desechos del cerebro durante el sueño. Las células nerviosas individuales se coordinan para producir ondas rítmicas que impulsan el líquido a través del tejido cerebral denso, lavando el tejido en el proceso. Los hallazgos del estudio se publicaron el 28 de febrero en Nature.

Las células cerebrales orquestan pensamientos, sentimientos y movimientos corporales y forman redes dinámicas esenciales para la formación de la memoria y la resolución de problemas. Pero para realizar tareas que exigen tanta energía, las células cerebrales necesitan combustible. Su consumo de nutrientes de la dieta genera desechos metabólicos en el proceso.

Pero limpiar el cerebro denso no es una tarea sencilla. El líquido cefalorraquídeo que rodea el cerebro ingresa y se entreteje a través de intrincadas redes celulares, recolectando desechos tóxicos a medida que viaja. Al salir del cerebro, el líquido contaminado debe atravesar una barrera antes de derramarse hacia los vasos linfáticos de la duramadre, la capa de tejido exterior que envuelve el cerebro debajo del cráneo. Pero, ¿qué impulsa el movimiento del líquido dentro, a través y fuera del cerebro?

Al estudiar los cerebros de ratones dormidos, los investigadores descubrieron que las neuronas impulsan los esfuerzos de limpieza disparando señales eléctricas de manera coordinada para generar ondas rítmicas en el cerebro, explicó el principal investigador. Determinaron que tales ondas impulsan el movimiento del fluido.

El equipo de investigación silenció regiones cerebrales específicas para que las neuronas de esas regiones no crearan ondas rítmicas. Sin estas ondas, el líquido cefalorraquídeo fresco no podría fluir a través de las regiones silenciadas del cerebro y los desechos atrapados no podrían salir del tejido cerebral.

Los patrones de ondas cerebrales cambian a lo largo de los ciclos de sueño. Es de destacar que las ondas cerebrales más altas y con mayor amplitud mueven el líquido con más fuerza. Los investigadores ahora están interesados ​​en comprender por qué las neuronas disparan ondas con diferente ritmicidad durante el sueño y qué regiones del cerebro son más vulnerables a la acumulación de desechos.

Fuente: adametv.com