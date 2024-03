Buena alimentación y mejores hábitos ayudan a prevenir y controlar la diabetes

La alimentación juega un papel fundamental en el tratamiento y control de la diabetes, pero, sin duda, es uno de los aspectos más difíciles para los pacientes, de acuerdo a un artículo publicado en el portal científico Elsevier, que considera también que no existe una “dieta específica para diabéticos”, sino una serie de recomendaciones para cada individuo en función de sus características.

Y refiere que en contra de lo que tradicionalmente se pensaba, algunas dietas no excluyen al azúcar u otros dulces del plan alimenticio del diabético, siempre y cuando la suma de carbohidratos no supere el máximo indicado y se respete un porcentaje de macronutrientes establecido. (1)

Hacer cambios positivos en el estilo de vida, como llevar una dieta bien equilibrada, practicar ejercicio con regularidad y bajar a un peso saludable (y mantenerlo) son la clave. No fumar, dormir lo suficiente, limitar el consumo de alcohol y controlar el estrés también pueden ayudar, subraya en su sitio el Centro Médico del norte de Nevada, consultado por el Laboratorio de Datos contra la Obesidad (LabDO).

Asimismo, el Instituto Nacional de Diabetes y Enfermedades Digestivas y Renales, de Estados Unidos, considera que aunque algunas personas piensen que no se pueden consumir los alimentos que les agraden, “la buena noticia” es que pueden hacerlo, pero en porciones más pequeñas o con menos frecuencia. “La clave en la diabetes es consumir una variedad de alimentos saludables de todos los grupos en las cantidades indicadas en el plan de alimentación sugerido por el equipo de atención médica”, puntualiza. (2)

Expertos en nutrición también sugieren optar por la dieta mediterránea (verduras, frutas, granos y frutos secos en abundancia, pescado o mariscos y aceite de oliva), así como limitar el consumo de carnes, carbohidratos, sodio, alimentos altos en grasas saturadas y grasas trans.

Sin embargo, mientras algunas personas diagnosticadas pueden controlar sus niveles de azúcar en sangre con ejercicio y una dieta sana, otras pueden necesitar ayuda adicional para lograr un buen control de la glucemia, es decir, medicamentos que puedan coadyuvar en el proceso.

La Administración de Alimentos y Medicamentos del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos (FDA) aprobó recientemente el uso de la primera terapia celular para tratar a pacientes con diabetes tipo 1, así como una nueva clase de medicamentos adicionales a la dieta y el ejercicio para mejorar el control del azúcar en la sangre en pacientes con diabetes tipo 2. Por su parte, la Asociación Europea para el Estudio de la Diabetes presentó una investigación en la que muestra que un nuevo compuesto ofrece efectivos resultados en pacientes diagnosticados con la diabetes tipo 2. (3)

Aproximadamente 536 millones de personas en el mundo, es decir, 10.5% de la población, tiene diabetes, y se estima que aumente a 12.2% en 2045. México se encuentra entre los países con mayor prevalencia de esta enfermedad, siendo la segunda causa de muerte y la primera de discapacidad en el país. (4)

Esta enfermedad crónica que se presenta cuando el páncreas no secreta suficiente insulina o cuando el organismo no utiliza eficazmente la que produce, con el tiempo, si no se controla, puede causar diversos daños, como insuficiencia renal, infarto al miocardio, accidente cerebrovascular, amputaciones y ceguera.

