México impulsa la soberanía energética con un panel de expertos de la UNAM e IPN para desarrollar técnicas de gas no convencional sin impacto ambiental en Coahuila

El Gobierno de México establece un panel de expertos académicos para desarrollar protocolos técnicos de extracción de gas no convencional que eliminen el impacto ambiental. Esta iniciativa busca reducir la dependencia del 75% del suministro externo mediante un modelo de explotación sostenible y científicamente validado en regiones de alta factibilidad.

Ciencia y academia lideran el cambio de paradigma en la extracción de gas

La integración de la comunidad científica en la toma de decisiones estratégicas marca un precedente en la gestión de los recursos naturales del país. Investigadores de cuatro universidades nacionales y dos institutos especializados tienen la responsabilidad de diseñar propuestas para el aprovechamiento del gas mediante técnicas no tradicionales.

Este grupo de especialistas proviene de instituciones con alta autoridad técnica:

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)

Instituto Politécnico Nacional (IPN)

Universidad Autónoma Metropolitana (UAM)

Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL)

Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA)

Instituto Mexicano del Petróleo (IMP)

La instrucción presidencial define un plazo de dos meses para recibir una orientación inicial que permita avanzar hacia la autosuficiencia energética. El objetivo central es determinar con precisión técnica las zonas viables y las restricciones geográficas necesarias para proteger el entorno.

Coahuila como eje estratégico para el aprovechamiento de yacimientos

La región de Coahuila se perfila como la zona con mayor viabilidad para la implementación de estos métodos debido a la baja densidad poblacional en las áreas de potencial extracción. La administración federal ha condicionado cualquier operación a la realización de consultas ciudadanas, garantizando que ninguna acción técnica se ejecute en detrimento de la población local.

La seguridad hídrica representa el desafío principal de esta transición. Expertos en aguas subterráneas y tecnologías de vanguardia analizan cómo mitigar el consumo excesivo y la contaminación del recurso vital. La soberanía nacional se convierte en el argumento central para reevaluar el gas no convencional, considerando que México importa actualmente la mayor parte de este hidrocarburo desde Texas, Estados Unidos, a pesar de compartir la misma cuenca geológica.

Innovación química y gestión de riesgos para la protección social

La Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación ha definido que la estrategia no se basa en la improvisación, sino en el uso estricto del conocimiento científico para la protección social. Uno de los pilares de esta nueva metodología es la recomendación de insumos químicos biodegradables que sustituyan los compuestos tradicionales de alta toxicidad, permitiendo una convivencia entre la industria y el ecosistema.

La postura de las autoridades académicas de la UNAM, UAM e IPN coincide en que la dependencia energética actual constituye una vulnerabilidad crítica para el Estado. La explotación de reservas nacionales, ejecutada bajo una gestión de riesgos robusta, permitiría superar esta debilidad estratégica. La decisión final sobre dónde y cómo se llevará a cabo la actividad no dependerá de una voluntad política unilateral, sino de los hallazgos y evidencias proporcionadas por el consenso científico.

Fuente: caribepeninsular.mx