En México existen 55 mil donadores de células madre: Be The Match

De acuerdo con datos de la World Marrow Donor Association en todo el planeta hay más de 30 millones de posibles donadores registrados y acorde con Be The Match México, el registro de donadores potenciales de células madre más grande y diverso del mundo, en el país son 55 mil personas las que esperan salvarle la vida a un paciente que requiere un trasplante de células madre.

Si bien, gracias a esos donadores, es que hay más posibilidad de que un paciente recupere su salud, todavía hay un gran camino por recorrer para incrementar la cultura de donación en México y que más personas se unan al registro. Al incrementar el registro, será mucho más fácil apoyar a los más de 14 mil pacientes que cada año son diagnosticados con una de las 70 enfermedades en la sangre que existen, pues cerca del 60 o 70 por ciento de ellos se detectan en etapas avanzadas, de acuerdo con la Asociación Mexicana de Lucha contra el Cáncer.

Por ello, para incentivar la donación de células madre de la médula ósea, Be The Match México pone a disposición de todos los mexicanos la entrega gratuita de kits de registro que llegan directamente a casa de los interesados para que nada impida que donadores potenciales se sumen a la causa.

Para hacerlo basta con tener entre 18 y 44 años, contar con buena salud y sobre todo, estar dispuesto a adquirir un compromiso para toda la vida, pues en cualquier momento se puede recibir una llamada para salvar la vida de un paciente. El proceso es bastante sencillo, sólo hay que pre-registrarse (https://bethematch.org.mx/salvovidasdesdecasa/) y solicitar el kit que incluye un formulario a llenar y dos hisopos para tomar una muestra de saliva.

“Sabemos que los mexicanos tienen un gran corazón solidario y por eso confiamos en que podemos seguir aumentando la tasa de personas inscritas y que nada impida que alguien pueda ayudar a salvar una vida. Por eso, nosotros decidimos llevar el registro a la casa de todas las personas interesadas, así nos adaptamos al delivery de los kits con el que es muy fácil, rápido y seguro que se unan al registro”, resalta Sergio Medrano, Gerente General de Be The Match México.

Esta labor cobra relevancia, ya que menos del 10% de los pacientes en México que necesitan un trasplante, lo consiguen. La razón es que a diferencia de otros tipos de donación, la de células madre requiere que exista una alta compatibilidad genética entre el paciente y el donador; de esta forma solo en el 30% de los casos se logra entre familiares, el otro 70% depende de un total desconocido.

Actualmente, a través de Be The Match México se han realizado 46 donaciones para trasplantes no relacionados, así como relacionados, lo que indica que en el país se encuentra el potencial genético para salvar vidas. Del total de donaciones, el 77 por ciento se realizan vía sangre periférica, la cual es similar a la donación de plaquetas, y en el 23 por ciento se realiza mediante una punción en el hueso ilíaco de la cadera, este procedimiento es ambulatorio y conlleva anestesia general. Además, el donador no tiene nada que temer, pues sus células madre se regeneran de inmediato y están completamente renovadas entre 4 y 6 semanas después.

De acuerdo con la organización, si se incrementa el número de mexicanos registrados como donadores a través de los kits en casa, entonces será más sencillo y rápido encontrar la compatibilidad que necesitan los pacientes en México para tener su trasplante. Incluso los costos que implicaría el traer las células madre desde otra parte del mundo disminuye un 70 por ciento, pasando de casi un millón de pesos a 300 mil pesos, dependiendo cada caso.

“Aunque aún falta mucho para llegar a democratizar el acceso al trasplante para que cualquier paciente en el país pueda tener la posibilidad de encontrar a su donador de manera veloz, fácil y económicamente asequible, estamos convencidos de que con el apoyo de los mexicanos vamos a impulsar la cultura de la donación de médula ósea”, destaca Medrano.

Para mayor información del tema, puedes consultar la página y redes oficiales de Be The Match México.

Fuente: jornada.com.mx