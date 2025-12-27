Ciencia en México requiere leyes fuertes y un presupuesto justo para operar: Luis Delaye

El director de la Unidad de Genómica Avanzada mencionó que la operación diaria de un centro como el Cinvestav implica costos relacionados con infraestructura, equipamiento especializado y mantenimiento que deben sostenerse financieramente

Aparte de más financiamiento, lo que necesita la ciencia en México es un marco legal sólido, pues de otra manera no podrá avanzar ni consolidarse como ya se hace en otras partes del mundo, advirtió el director de la Unidad de Genómica Avanzada del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (Cinvestav) Unidad Irapuato, Luis José Delaye Arredondo.

Esto al señalar que más allá del financiamiento, las leyes actuales limitan la planeación, continuidad y crecimiento de los proyectos científicos.

En entrevista, resaltó que el fortalecimiento de las leyes en materia científica es clave para consolidar el trabajo de investigación en el país.

Explicó que si bien los apoyos federales destinados a la ciencia se han mantenido, la continuidad y el crecimiento de los proyectos dependen en gran medida de reglas claras y actualizadas que faciliten el acceso a recursos, la planeación a largo plazo y el desarrollo de investigaciones con impacto social.

Indicó que la ausencia de un marco normativo adecuado limita la capacidad de los centros de investigación para establecer estrategias sostenidas y responder a los retos científicos actuales.

“Más que pedir más fondos, el mensaje para las y los legisladores es que se necesitan mejores leyes para el trabajo científico en el país”, expresó Luis Delaye Arredondo, al considerar que un entorno normativo adecuado permitiría aprovechar de mejor manera los recursos existentes y fortalecer la labor que se realiza desde los centros de investigación.

Detalló que la operación diaria de un centro como el Cinvestav implica costos constantes relacionados con infraestructura, equipamiento especializado, mantenimiento y el desarrollo de proyectos que deben sostenerse financieramente.

En este contexto, recalcó que contar con condiciones legales que brinden estabilidad y certidumbre resulta indispensable para garantizar la continuidad del trabajo científico.

“Siempre hay retos, en cualquier institución, y en la investigación uno de los principales es encontrar la manera de financiar los proyectos y mantener la operación”, explicó.

Luis Delaye Arredondo precisó que, aunque la ciencia no representa una solución inmediata a todos los problemas del país, sí tiene el potencial de contribuir de manera positiva al desarrollo social, económico y tecnológico; por ello, consideró necesario que desde el ámbito legislativo se impulse una visión que reconozca a la ciencia como un área estratégica para el desarrollo nacional y para la generación de conocimiento que beneficie a la sociedad.

Por ello, hizo un llamado a las y los legisladores a acercarse a los centros de investigación para conocer de primera mano el trabajo que se realiza y generar condiciones que permitan fortalecer la investigación científica en beneficio de la población.

“La ciencia puede aportar soluciones y conocimiento, pero para hacerlo necesita un entorno que la impulse”, concluyó.

Fuente: oem.com.mx