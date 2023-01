Buzos japoneses graban raro encuentro con calamar gigante [VIDEO]

El animal estaba cerca de la superficie. Que esto suceda es tan sorprendente como poco probable

Dos buceadores japoneses presenciaron un raro y sorprendente avistamiento, en el que lograron capturar imágenes poco comunes de un calamar gigante, de 2,5 metros de largo, que nadaba frente a la costa occidental del archipiélago japonés.

Yosuke Tanaka y su esposa Miki, monitores de buceo en Toyooka, departamento de Hyogo (oeste), se preparaban para hacer una expedición. Sin embargo, fueron advertidos por un vendedor de aparejos de pesca, quien les dijo que había visto un calamar gigante cerca de la superficie en una bahía.

La noticia, lejos de hacerlos retroceder, impulsó a la pareja para entrar al mar cuanto antes y poder interpretarlo. Así que tomaron un barco y llegaron a la ubicación en la que posiblemente estaría el animal.

Now a giant squid was caught on video by a diver at a beach in Toyoka city in Hyogo! 🦑 #giantSquid #Japan pic.twitter.com/JOTVq6T20A