Veterinarios de Florida descubren que perros y gatos pueden contraer COVID

A medida que omicron arrasa en los hogares de Florida, más dueños de mascotas informan que sus perros o gatos muestran signos de coronavirus.

Si bien el COVID-19 en las mascotas es una ocurrencia rara, los veterinarios ahora saben que puede suceder. Las mascotas de todo el mundo, incluidos gatos y perros, se han infectado con el virus que causa el COVID-19, principalmente después del contacto cercano con personas con COVID-19.

Un fabricante de una prueba COVID PCR para mascotas, IDEXX Laboratories, ha analizado más de 5000 muestras recolectadas de perros, gatos y caballos que tenían enfermedades respiratorias. Las pruebas confirmaron más de tres docenas de casos de COVID en un perro o gato durante la pandemia. La mayoría de los animales estaban en un hogar donde los humanos tenían el virus.

A diferencia de la proliferación de kits caseros para humanos, la prueba de COVID para mascotas es un hisopo nasal o de garganta que debe ordenar y realizar un veterinario.

Veterinarios de Florida tratan síntomas

La Dra. Alison Birken del Victoria Park Animal Hospital en Fort Lauderdale dijo que si un perro o un gato ingresa a su consultorio con síntomas como diarrea o vómitos y alguien en el hogar ha tenido COVID, ella está tratando los síntomas en lugar de evaluar al animal para detectar el virus.

“No es común que los perros y los gatos contraigan el COVID de los humanos y, si lo hacen, los signos son leves”, dijo.

Los gatos son más susceptibles que los perros y tienen más probabilidades de contraer la COVID de sus dueños, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. Algunos gatos que dieron positivo por COVID se enfermaron con problemas respiratorios y respiratorios, y un gato también tuvo vómitos y diarrea, según veterinarios en VCA Animal Hospitals.

Los grandes felinos, en particular los tigres y los leones, también se han visto afectados por el virus. Un brote en el zoológico del Bronx en el estado de Nueva York, probablemente debido a un cuidador del zoológico infectado, resultó en 4 tigres y 3 leones con tos y problemas respiratorios. Otro brote en tigres malayos ocurrió en Zoo Knoxville, Tennessee.

Los roedores también han tenido coronavirus. La semana pasada, Hong Kong anunció el sacrificio de más de 1,000 hámsters domésticos y la cuarentena de sus dueños en respuesta a los temores de que las mascotas hayan transmitido el coronavirus a las personas. También se han confirmado casos de COVID en visones, hurones, gorilas, leopardos de las nieves y pumas.

Lo que muestra la investigación

Investigadores de la Universidad Texas A&M muestrearon más de 580 mascotas viviendo en hogares donde al menos una persona estaba infectada y descubrió que 100 de los animales también estaban infectados. Solo alrededor de una cuarta parte de los infectados tenían signos y eran leves.

“Las personas infectadas que comparten espacio con sus mascotas pueden infectar a sus mascotas, al igual que los humanos pueden infectar a otras personas”, dijo Sarah Hamer, investigadora principal de Texas A & M que examina cómo COVID-19 está afectando a las mascotas.

Con omicron altamente infeccioso, las redes sociales están llenas de publicaciones de dueños de mascotas convencidos de que su perro o gato tiene el virus.

El veterinario de Wellington, el Dr. Mark Planco, dijo que solo ha visto a un perro con enfermedad de las vías respiratorias superiores después de que sus dueños dieron positivo. Debido a que los síntomas eran leves, el perro no fue evaluado y se recuperó por sí solo.

“Las pruebas de COVID se realizan principalmente en entornos agrícolas donde el virus podría provocar grandes pérdidas”, dijo Planco. “En este momento, la susceptibilidad es baja para las mascotas. Podríamos terminar con una mutación que es más capaz de infectar a perros y gatos, pero hasta ahora no la he visto”, dijo.

Los CDC dijeron que un perro o gato con COVID mostraría estos síntomas: fiebre, tos, dificultad para respirar, lentitud, estornudos, secreción nasal, pérdida de apetito, secreción ocular, vómitos y diarrea.

Con omicron todavía infectando a personas en Florida, los veterinarios dicen que si tiene COVID, también puede tomar medidas para evitar que su gato o perro contraiga el virus: evite el contacto con su mascota, incluidas las caricias, acurrucarse, besarse o lamerse, compartir alimentos y durmiendo en la misma cama. Y use una máscara y lávese las manos antes y después de interactuar con su mascota.

La Dra. Lori Teller, presidenta electa de la Asociación Médica Veterinaria Estadounidense y profesora clínica asociada en la Facultad de Medicina Veterinaria y Ciencias Biomédicas de Texas A&M, dijo que los dueños de mascotas no deben preocuparse demasiado. “Algunos cientos de perros y gatos han dado positivo en comparación con millones de personas”. Ella dijo que no hay evidencia de que los perros y gatos transmitan COVID a los humanos.

Si su perro o gato muestra signos, los veterinarios dicen que primero le harán una prueba para detectar las enfermedades respiratorias más comunes antes de ordenar una prueba de COVID. Teller dijo que los veterinarios tratarían los síntomas recomendando que su mascota descanse mucho y tome líquidos, y si es necesario, medicamentos antiinflamatorios o antifebriles.

Teller dijo que nadie sabe por qué algunos perros y gatos contraen COVID. “Esa es la pregunta del momento. Es probable que esos animales tengan comorbilidades como diabetes o enfermedades del corazón y estén en riesgo. Las mismas comorbilidades que ponen a los humanos en mayor riesgo”.

“La mejor manera de proteger a tu mascota es protegerte a ti mismo”, dijo.

Fuente: yahoo.com