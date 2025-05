Un estudio sobre gorilas revela complejos pros y contras de la amistad

La amistad tiene ventajas y desventajas complejas, lo que posiblemente explique por qué algunos individuos son menos sociables, según un nuevo estudio sobre gorilas de la Universidad de Exeter.

El artículo que lo analiza, publicado en la revista ‘Proceedings of the National Academy of Sciences’, se titula: «Los rasgos grupales moderan la relación entre los rasgos sociales individuales y la aptitud física en los gorilas».

Los científicos examinaron más de 20 años de datos sobre 164 gorilas de montaña salvajes para ver cómo su vida social afectaba su salud. Los costos y beneficios cambiaron dependiendo del tamaño de los grupos de gorilas y fueron diferentes para machos y hembras. El estudio se basa en observaciones a largo plazo de gorilas de montaña en el Parque Nacional de los Volcanes, Ruanda, que normalmente viven en grupos de unos 12 con un solo macho dominante.

Por ejemplo, las hembras amigables en grupos pequeños no se enfermaban muy a menudo, pero tenían menos crías, mientras que las de grupos grandes se enfermaban más, pero tenían tasas de natalidad más altas. Mientras tanto, los machos con fuertes vínculos sociales tendían a enfermarse más, pero tenían menos probabilidades de resultar heridos en peleas.

El estudio, realizado por la Fundación Dian Fossey Gorilla y las universidades de Exeter y Zurich (Suiza), puede ayudar a explicar por qué ha evolucionado una gama tan amplia de rasgos en los animales sociales, incluidos los humanos. «Tener muchas relaciones sociales fuertes suele ser muy bueno, pero a veces no lo es», argumenta en un comunicado el doctor Robin Morrison, autor principal del artículo e investigador principal de la Universidad de Zúrich.

«Por ejemplo, nuestro estudio encontró que los vínculos sociales fuertes y estables generalmente están relacionados con menos enfermedades en las gorilas hembras, pero más enfermedades en los machos. No podemos estar seguros de por qué sucede esto, pero parece que no es una simple cuestión de contacto social que conduzca a un mayor riesgo de enfermedad. Es posible que los machos gasten más energía al tener vínculos sociales estrechos, ya que tienen que defender a las hembras y a las crías, y el estrés que esto genera puede reducir su función inmunológica», insiste Morrison.

La fuerza de los vínculos sociales

El estudio se centró en la fuerza de los vínculos sociales clave de cada gorila y su integración en el grupo, junto con un contexto más amplio como el tamaño del grupo, la estabilidad y el conflicto con otros grupos. Los hallazgos resaltan las fuerzas que afectan la evolución del comportamiento social.

«Con estas fuerzas empujando en diferentes direcciones, el tipo social ‘óptimo’ dependerá del sexo, la edad, la descendencia y el grupo social más amplio del individuo», apunta el doctor Sam Ellis, de la Universidad de Exeter. «En los humanos y otros mamíferos sociales, el entorno social es uno de los predictores más fuertes de la salud y la esperanza de vida. Pero nuestro estudio demuestra que no se trata simplemente de que tener más y más vínculos sociales siempre sea mejor. En algunas situaciones, rasgos sociales que antes considerábamos desadaptativos pueden tener importantes beneficios», añade.

«Este artículo destaca el increíble valor de los estudios a largo plazo para profundizar nuestra comprensión de la evolución de la sociabilidad y cómo los beneficios o costos de la sociabilidad pueden variar considerablemente en diferentes entornos», finaliza la doctora Tara Stoinski, directora ejecutiva y directora científica de la Fundación Dian Fossey y una de las coautoras del estudio.

Fuente: europapress.es