Se revelan grandes cambios en el oxígeno del océano en el pasado

Sedimentos antiguos encerrados en aguas profundas indican que la pérdida generalizada de oxígeno con el cambio climático actual puede no ser permanente.

A medida que el clima se calienta, existe una gran preocupación de que el océano de la Tierra pierda oxígeno. Un estudio publicado en Geophysical Research Letters por oceanógrafos de la Universidad de Hawai en Manoa ha revelado grandes cambios en el oxígeno del océano en el pasado.

Los científicos midieron por primera vez el oxígeno en los océanos en la década de 1960. Desde entonces, han observado niveles decrecientes en las profundidades medias del océano, un fenómeno que puede explicarse en parte por el hecho de que las aguas más cálidas contienen menos oxígeno. Menos oxígeno en el agua puede provocar la pérdida del hábitat de los peces y otras especies marinas que necesitan oxígeno para respirar. Si las regiones naturales con bajo contenido de oxígeno en el Pacífico oriental se expanden con un clima más cálido, las pesquerías de las islas del Pacífico podrían verse significativamente afectadas.

“En última instancia, sería útil si supiéramos cómo las regiones del océano con poco oxígeno cambiaron con los cambios climáticos pasados”, dijo en un comunicado Nick Hawco, autor principal del estudio y profesor asistente de oceanografía en la School of Ocean and Earth Science and Technology (SOEST) de la Universidad de Hawai en Manoa.

“Sin embargo, el problema es que el oxígeno es un gas, por lo que no tenemos reservas de océanos pasados para probar el contenido de oxígeno. Nuestro nuevo estudio se basa en trabajos anteriores en los que descubrimos que las masas de agua con bajo contenido de oxígeno en el Pacífico están enriquecidas en el metal cobalto.”

“Una de las mayores fuentes de cobalto en los océanos es donde las zonas con deficiencia de oxígeno se cruzan con la plataforma continental, lixiviando cobalto de la plataforma y luego lo transportan a través del océano en una columna de agua con bajo contenido de oxígeno”, dijo Rhea Foreman, coautora del estudio. -autor e investigadora de oceanografía en SOEST. “El cobalto se incorpora posteriormente a minerales que se depositan en el fondo marino y se conservan en el registro sedimentario”.

Los investigadores analizaron los sedimentos del fondo marino de los últimos 145.000 años, un período de tiempo que incluye la última gran edad de hielo. Encontraron más cobalto en sedimentos de glaciaciones pasadas, en comparación con sedimentos más recientes.

“Esto significa que hubo una acumulación de cobalto en el Pacífico durante la última edad de hielo”, dijo Hawco. “Debido a que el alto contenido de cobalto es un sustituto del bajo nivel de oxígeno, esto indica que probablemente hubo regiones más grandes de aguas bajas en oxígeno en el Pacífico durante ese tiempo”.

Una explicación sugerida para que las aguas con poco oxígeno sean más comunes en climas fríos es el cambio en la circulación oceánica que acompaña al cambio climático. Hoy en día, las corrientes complejas que fluyen de oeste a este ayudan a añadir oxígeno a las aguas de profundidad media del Pacífico tropical.

“Si estas corrientes se debilitan, el oxígeno en el Pacífico disminuirá”, afirmó Hawco. “Esto es lo que creemos que sucedió durante el último período glacial. Pero no sabemos con qué fuerza o con qué rapidez responderán estas corrientes al calentamiento de los océanos”.

Esto podría significar que los peces y otras especies pueden adaptarse a los cambios de oxígeno siempre que estos cambios sean lo suficientemente lentos, como parece haber sucedido en el pasado.

“Necesitamos reducir las emisiones lo antes posible para ganar tiempo para que estos ecosistemas se adapten al cambio climático en el que ya estamos atrapados debido a las emisiones de carbono de los últimos 150 años”, añadió Hawco.

Fuente: EP