¿Qué ven los perros y gatos cuando miran la televisión? Los expertos nos lo explican

Es habitual que un perro o un gato se ponga a ver la tele por su cuenta, o incluso que se siente a nuestro lado mientras vemos un serie en Netflix o Amazon Prime Video, y parezca prestar atención. ¿Realmente ve lo que vemos nosotros?

Los humanos tendemos a aplicar rasgos humanos a nuestras mascotas. Estamos convencidos de que entienden nuestro lenguaje, que hacen cosas y piensan como humanos. Por eso nos hace mucha gracia cuando ven la televisión, porque se igualan a nosotros. Pero cuando un perro o un gato mira la televisión, ¿qué es lo que ve? Los expertos nos lo explican.

Aunque ambos animales tienen buena visión, es distinta a la de los humanos y no perciben las imágenes de la tele, que no dejan de ser fotogramas estáticos que se emite a 24, 50 o 60 fps, igual que lo hacemos nosotros.

Y aunque vean la misma imagen, por ejemplo que lo que sale en la tele es una persona, una vaca o un coche, no les interesan las mismas cosas. Así que no, tu perro no está enganchado a Perry Mason porque le gusta la trama…

¿Qué ven los perros?

En primer lugar, tal como nos cuenta nuestra compañera Andrea Núñez-Torrón desde TICbeat, los perros tienen visión dicromática, lo que significa que solo usan dos colores primarios para visionar diferentes colores: el amarillo y el azul. Los humanos tenemos visión tricomátrica: usamos tres colores que se mezclan entre sí para obtener toda la gama cromática: rojo, azul y verde.

Por tanto, aunque los perros vean lo mismo que nosotros, lo ven con diferentes colores.

Otra diferencia importante es que los perros detectan el movimiento con una frecuencia diferente a la nuestra. Nuestros ojos crean la ilusión del movimiento cuando contemplan entre 15 y 20 imágenes por segundo. Por eso vemos movimiento en las películas, que se emiten a 24 imágenes por segundo (fps). En cambio los perros necesitan al menos 70 imágenes por segundo para percibir movimiento.

Cuando un perro ve una película en la tele a 24 fps, no está viendo movimiento, sino una sucesión de imágenes estáticas.

Con las series de televisión o los videojuegos, que están a 50 o 60 fps, si comienzan a percibir algo de movimiento.

¿Y qué les llama la atención de lo que ven en pantalla?

Un estudio publicado en Animal Cognition en 2013 demostró que son capaces de reconocer a otros perros en la tele. En general les llama la atención lo mismo que en el mundo real: golpes, ruidos de sirenas, ladridos, otros animales, etc. Se fijan más en el sonido de la tele, que en la propia imagen.

Otra diferencia importante es que los perros no tienen la capacidad de atención de los humanos. Depende de la raza, pero en general solo miran la tele unos segundos antes de fijarse en otra cosa, aunque luego vuelvan a ella.

¿Qué ven los gatos?

Por lo general, a los gatos les interesa la tele menos que a los perros. Y aquí su instinto depredador les domina: solo se fijan en ella cuando ven una presa.

Un estudio publicado en Applied Animal Behavior Science en 2008, con 125 gatos que tuvieron acceso a un televisor tres horas al día, descubrió que los animales solo miraron la tele encendida el 6.1% del tiempo, y casi siempre era cuando aparecía un pájaro, un ratón, u otra presa.

Por eso los expertos aconsejan no dejar a un gato solo con la tele encendida. Si ve una presa podría saltar a por ella y tirar el televisor al suelo…

Fuente: computerhoy.com