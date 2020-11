Polémica tras la muerte a tiros de dos chimpancés que escaparon de un zoo de Holanda

Karibuna era el macho alfa y líder del grupo. Mike era el chimpancé más viejo del zoo, y había vivido en el parque durante más de 50 años

“El pasado día 3 fue una jornada negra para nosotros”. El fúnebre comunicado del zoo de Amersfoort, en Holanda, deja constancia del pesar de su personal por el final trágico de dos chimpancés que escaparon de sus instalaciones y terminaron muertos a tiros. “Lo lamentamos mucho”.

“La situación se controló rápidamente y ningún visitante o empleado resultó herido”, explica el comunicado, “para evitar una mayor escalada, estos dos chimpancés machos han recibido disparos”. “Los chimpancés pudieron escapar por un error humano al cerrar su recinto”, reconoce el zoo.

Ante las protestas animalistas por el sacrificio preventivo de los animales, el zoológico holandés ha repasado el evento punto por punto. “Alrededor de las 10.30 horas uno de nuestros cuidadores de animales descubrió que había chimpancés fuera del recinto”, afirma, “sospechábamos que se trataba de varios monos, pero que el resto del grupo regresó rápidamente al recinto. Excepto Mike y Karibuna, dos de nuestros chimpancés machos. Después de localizar a los animales, vimos que Mike y Karibuna caminaban por la zona de visitantes”.

“No había otra opción”

Y se defiende: “Por supuesto tenemos un protocolo preparado para este tipo de situaciones. También en este caso se puso en marcha de inmediato el protocolo ‘Animal escapado’. Esto significa que se lleva a visitantes y empleados a lugares interiores siempre que sea posible y que se rastrea al animal huido”.

¿Por qué no se seda a los chimpancés? “Por supuesto, habíamos preparado un anestésico como medida de precaución, pero tarda de diez a quince minutos en hacer efecto. En ese momento pudieron haber surgido situaciones muy graves”, justifica el zoo, “un chimpancé en estado agresivo puede conducir a situaciones muy peligrosas en las que la seguridad de nuestros visitantes y empleados se ve seriamente amenazada. Lamentablemente, no había otra opción, pero eso no significa que esta decisión no nos duela mucho”.

Karibuna era el macho alfa y líder del grupo. Mike era el chimpancé más viejo del zoo, y había vivido en el parque durante más de 50 años.

Fuente: elmundo.es