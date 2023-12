Millones de aves pierden energía preciosa debido a los fuegos artificiales en la víspera de Año Nuevo: investigación

Las aves se ven afectadas por el uso masivo de fuegos artificiales en Nochevieja hasta una distancia de 10 km. Con datos de radares meteorológicos y recuentos de aves, un equipo internacional de investigadores reveló cuántas aves vuelan inmediatamente después del inicio de los fuegos artificiales, a qué distancia de los fuegos artificiales se produce y qué grupos de especies reaccionan principalmente.

“Ya sabíamos que muchas aves acuáticas reaccionan fuertemente, pero ahora también vemos el efecto en otras aves de los Países Bajos”, afirma el ecologista Bart Hoekstra de la Universidad de Ámsterdam. Por ello, en la revista Frontiers in Ecology and the Environment , los investigadores abogan por grandes zonas libres de fuegos artificiales .

En la víspera de Año Nuevo, hay un promedio de 1.000 veces más pájaros en el aire cerca del lugar donde se lanzan los fuegos artificiales que en otras noches, con picos de 10.000 a 100.000 veces el número normal de pájaros. Los efectos son más fuertes dentro de los primeros 5 kilómetros de fuegos artificiales, pero hasta los 10 kilómetros, todavía hay un promedio de al menos diez veces más aves volando de lo normal.

“Los pájaros despegan como resultado de una reacción aguda de vuelo debido al ruido y la luz repentinos. En un país como los Países Bajos, con muchas aves invernantes, hablamos de millones de aves que se ven afectadas por el encendido de los fuegos artificiales”, afirma Hoekstra.

Radar meteorológico y recuento de aves

El año pasado, otros investigadores del IBED descubrieron que los gansos se ven tan afectados por los fuegos artificiales que pasan una media de un 10% más de tiempo buscando comida de lo normal durante al menos los siguientes 11 días. Al parecer necesitan ese tiempo para reponer la energía perdida o para compensar la zona de búsqueda de alimento desconocida en la que han acabado tras huir de los fuegos artificiales.

El estudio de Hoekstra analizó qué especies despegan después de los fuegos artificiales y cuándo ocurre esto. Utilizó información de los radares meteorológicos del Real Instituto Meteorológico de los Países Bajos tanto durante una clara víspera de Año Nuevo como en otras noches normales. Combinó esto con datos de distribución de Sovon (el Centro Holandés de Ornitología de Campo) basados ​​en recuentos de aves realizados por cientos de voluntarios.

"Ya sabíamos que muchas aves acuáticas reaccionan fuertemente, pero todavía no estaba claro cómo reaccionan las aves fuera de estos cuerpos de agua a los fuegos artificiales. A través de los conteos, sabemos exactamente dónde están las aves y, usando las imágenes de radar, podemos ver a dónde se dirigen realmente. apagado debido a los fuegos artificiales." Con los datos, Hoekstra pudo calcular cuántas aves vuelan inmediatamente después del inicio de los fuegos artificiales, a qué distancia de los fuegos artificiales ocurre esto y qué grupos de especies reaccionan principalmente.

Pánico en el aire

El análisis deja claro que sólo en las zonas de estudio alrededor de los radares en Den Helder y Herwijnen casi 400.000 pájaros despegan inmediatamente después del inicio de los fuegos artificiales durante la víspera de Año Nuevo. Además, parece que las aves más grandes, en particular en áreas abiertas, vuelan durante horas después y a altitudes notables.

Hoekstra dice: “Las aves más grandes, como gansos, patos y gaviotas, debido al lanzamiento a gran escala de fuegos artificiales, vuelan a una altura de cientos de metros y permanecen en el aire hasta una hora. Existe el riesgo de que acaben”. en mal tiempo invernal, o que no sabrán hacia dónde vuelan debido al pánico y podrían ocurrir accidentes”.

‘Restringir los fuegos artificiales en las zonas centrales’

Dado que el 62% de todas las aves de los Países Bajos viven en un radio de 2,5 km de zonas habitadas, las consecuencias de los fuegos artificiales son graves para todas las aves del país.

“Volar requiere mucha energía, por lo que lo ideal es molestar a las aves lo menos posible durante los fríos meses de invierno. Las medidas para garantizar esto son especialmente importantes en áreas abiertas como los pastizales, donde muchas aves más grandes pasan el invierno. Los efectos de Los fuegos artificiales sobre las aves son menos pronunciados cerca de los bosques y los hábitats semiabiertos. Además, allí viven pájaros más pequeños, como los herrerillos y los pinzones, que tienen menos probabilidades de huir de las perturbaciones.”

Los autores abogan por zonas libres de fuegos artificiales en zonas donde viven aves grandes. Hoekstra dice: “Estas zonas de amortiguamiento podrían ser más pequeñas en áreas donde la luz y el sonido viajan menos lejos, como cerca de los bosques. Además, los fuegos artificiales deberían encenderse principalmente en lugares centrales en áreas urbanizadas, lo más lejos posible de las aves. Lo mejor para las aves sería optar por espectáculos de luces sin sonido, como espectáculos con drones o fuegos artificiales decorativos sin explosiones muy fuertes”.

Fuente: phys.org