Menos agua dulce disponible por culpa del derretimiento de glaciares cuya agua va al mar

En un nuevo estudio, se ha calculado la pérdida total de masa de glaciares en las principales regiones del mundo y los resultados, así como lo que implican, son desalentadores.

El estudio lo ha llevado a cabo un extenso grupo internacional de científicos, el vinculado a la iniciativa GlaMBIE, por las siglas en inglés de “Glacier Mass Balance Intercomparison Exercise”. La coordinación la ha llevado a cabo el WGMS (World Glacier Monitoring Service, o Servicio Mundial de Vigilancia de Glaciares), cuya sede está en la Universidad de Zúrich (UZH) en Suiza.

Esta comunidad de investigadores recopiló, homogeneizó, combinó y analizó la información sobre cambios de masa de los glaciares, tomada de distintas fuentes y expresada de distintas maneras, incluyendo mediciones sobre el terreno y mediciones desde satélite.

A continuación, el equipo comparó y combinó los resultados confeccionando una serie temporal anual de cambios de masa glaciar para todas las regiones glaciares del mundo desde el año 2000 hasta el 2023.

Los investigadores trabajaron con 233 estimaciones de cambios de masa de glaciares a partir de unos 450 colaboradores en la toma de datos, organizados en 35 equipos de investigación. “Al combinar las ventajas de los distintos métodos de observación, GlaMBIE no solo proporciona nuevas perspectivas sobre las tendencias regionales y la variabilidad interanual; también pudimos identificar diferencias entre los métodos de observación, lo que constituye una oportunidad para mejorar las estimaciones futuras”, afirma Michael Zemp, profesor del Departamento de Geografía de la UZH, que dirigió el estudio.

El minucioso análisis revela que de 2000 a 2023, la pérdida global de masa glaciar asciende a unos 6,5 billones (millones de millones) de toneladas, lo que supone un promedio de aproximadamente 273.000 millones de toneladas de masa glaciar perdida cada año.

Esta pérdida de hielo de glaciares ha contribuido en 18 milímetros al aumento global del nivel del mar, a un ritmo anual de aproximadamente 0,75 milímetros anuales.

Por tanto, los glaciares son actualmente el segundo factor que más contribuye a la subida del nivel del mar.

Además, la pérdida permanente de masa de los glaciares provoca pérdidas regionales de agua dulce, la proveniente del deshielo estacional, que en otras estaciones del año es repuesta mediante las precipitaciones y conservada en estado de congelación hasta el nuevo deshielo estacional. “Para ponerlo en perspectiva, los 273.000 millones de toneladas de hielo que se pierden en un solo año equivalen al agua que bebe toda la población mundial en 30 años, contando tres litros por persona y día”, afirma Zemp.

Tal como destaca la glacióloga Inés Dussaillant, de la Universidad de Zúrich en Suiza y coautora del estudio, los glaciares son recursos vitales de agua dulce para las comunidades locales en zonas como Asia Central y los Andes Centrales, donde los glaciares dominan la escorrentía durante las estaciones cálidas y secas.

El estudio se titula “Community estimate of global glacier mass changes from 2000 to 2023”. Y se ha publicado en la revista académica Nature.

Fuente: noticiasdelaciencia.com