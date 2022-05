Más de 900 especies en el mayor árbol genealógico de los primates

Científicos de la Universidad de Chicago y la Universidad de Leeds han reunido el árbol genealógico más grande y completo del orden de los primates, incluidas las especies vivas y extintas.

Cubriendo más de 900 especies, aproximadamente la mitad vivas y la mitad extintas, el nuevo árbol puede ayudar a los científicos a comprender la historia de los monos, simios, gorilas y humanos, y cómo las especies se originaron y se extendieron por todo el mundo.

«Lo que esto nos permite hacer es hacer algunas preguntas básicas, pero generales, sobre la evolución de este grupo», dijo en un comunicado Anna Wisniewski, científica geofísica de UChicago, estudiante de posgrado y primera autora del artículo, que aparece en Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences.

Si desea hacer un árbol genealógico para simios (o cualquier otra especie), existen esencialmente dos enfoques. Puede reunir todos los fósiles que tenga, que pueden no ser muchos. O puede examinar el ADN de las especies modernas y trabajar hacia atrás para estimar cómo evolucionó la especie, aunque esto requiere algunas suposiciones. Cada enfoque tiene sus pros y sus contras y, a menudo, se hace poco a poco, lo que da como resultado árboles que cubren solo algunas especies o algunas áreas geográficas.

Trabajando con el científico geofísico de UChicago Graham Slater, Wisniewski se propuso convertir todas estas piezas en un todo más grande. Recopiló datos de 116 estudios realizados en los últimos 40 años utilizando ambos enfoques, en un solo árbol extenso. A vista de pájaro, ella y Slater podrían buscar respuestas a preguntas sobre nuestra historia y la de nuestros parientes vivos más cercanos.

Faltan muchas piezas en la historia de la evolución de los primates, pero los científicos están de acuerdo en algunos detalles clave. A grandes rasgos, sabemos que los primates se originaron hace entre 50 y 80 millones de años. A medida que se extendieron por el mundo, crecieron y evolucionaron en linajes con diferentes formas corporales, características, hábitats y dietas.

Pero dónde se originaron y cómo y cuándo se propagaron sigue siendo controvertido.»Hay diferentes formas en que los primates pueden propagarse por todo el mundo», dijo Slater, profesor asistente en el Departamento de Ciencias Geofísicas. «Una especie en particular podría surgir en América del Norte y dispersarse en Eurasia; luego, las nuevas especies pueden ramificarse de ese linaje en América del Norte o Eurasia o en ambos, o extinguirse en cualquier lugar. Al trabajar a lo largo de las ramas de los árboles, podemos averiguar cuáles fueron los escenarios y los ancestros más probables».

La reconstrucción de un árbol evolutivo permite a los científicos hacer preguntas sobre cómo y por qué los primates se movieron y cambiaron. Pueden hacer referencias cruzadas de información como el clima que habría existido en el momento de una especie determinada, o qué alimentos estaban disponibles, y observar cómo esas cosas afectan a las especies que evolucionan o se extinguen.

Al examinar el nuevo árbol, encontraron varios lugares en los que no estaba de acuerdo con los puntos de vista comunes entre los biólogos.

Por ejemplo, los científicos han debatido durante mucho tiempo el origen geográfico del antepasado de los monos haplorrinos, un grupo que hoy incluye monos y simios africanos, sudamericanos y euroasiáticos y los pequeños tarseros que comen insectos. «Es difícil decirlo porque hoy ves a estos muchachos por todos lados», explicó Slater; pero su árbol sitúa definitivamente al antepasado en América del Norte.

Con un árbol tan grande y completo, también pudieron ejecutar «pruebas» que mostraban cómo diferían las respuestas según el enfoque que utilice para analizar los datos.

Los biólogos que trabajan solo con datos moleculares a veces intentan corregir la falta de fósiles de varias maneras. Por ejemplo, África no chocó con Europa hasta hace 30 millones de años, un cambio tectónico que habría facilitado el movimiento de las especies alrededor del mundo. Este es el tipo de cosas que los biólogos podrían tratar de explicar artificialmente.

Pero cuando el equipo de UChicago probó si esa «corrección» marcó o no una diferencia, descubrieron que no fue así. «Esa fue una sorpresa significativa», dijo Slater.

En otras palabras, parece haber límites claros para el enfoque exclusivamente molecular. «Eso sugiere que si, por ejemplo, una extinción acaba con una especie que alguna vez fue muy común, entonces puedes probar todos los trucos estadísticos que quieras, pero no podrás rescatar los resultados», explicó Slater.

«Esa es una gran noticia para los biólogos», dijo. «Sugiere que la ventana para inferir la evolución pasada de los grupos es bastante reciente. Si intenta retroceder demasiado, simplemente no puede descubrir qué estaba sucediendo realmente».

«Son malas noticias si su grupo no tiene un registro fósil», dijo Wisniewski. Muchos tipos de animales tienen registros fósiles irregulares o ausentes; por ejemplo, cualquier cosa de cuerpo blando, como las medusas, no se fosiliza fácilmente.

Hay muchas otras preguntas que los científicos pueden estudiar con el árbol, dijeron. «Por ejemplo, los primates haplorrinos, como los humanos, no sintetizan nuestra propia vitamina C, pero otros primates sí pueden», dijo Slater. «¿Lo perdimos por una razón adaptativa? Si es así, ¿cuándo y por qué? No lo sabemos».

