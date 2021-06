Mariposas cruzan el Sáhara en la migración de insectos más larga

Una especie de mariposa del África subsahariana puede migrar miles de kilómetros a Europa, cruzando el desierto del Sáhara, en años en los que las condiciones climáticas son favorables.

Se ha demostrado por primera vez que la llamativa mariposa Painted Lady (Vanesa de los cardos) es capaz de realizar el viaje de ida y vuelta de 12.000 a 14.000 km, la migración de insectos más larga conocida hasta ahora, en mayor número, cuando las condiciones más húmedas del desierto ayudan a las plantas sobre las que pone huevos.

Los hallazgos del equipo de investigación internacional aumentan la comprensión de cómo los insectos, incluidos los polinizadores, las plagas y las enfermedades que transmiten, podrían propagarse entre continentes en el futuro a medida que el cambio climático altera las condiciones estacionales.

El profesor Tom Oliver, ecólogo de la Universidad de Reading y coautor del estudio, dijo en un comunicado: “Sabemos que el número de mariposas Painted Lady en Europa varía enormemente, a veces con 100 veces más de un año a otro. Sin embargo, se desconocían las condiciones que causan esto, y la sugerencia de que las mariposas podrían cruzar el desierto del Sahara y los océanos para llegar a Europa no fue probada.

La Dama Pintada migra durante la primavera, después de una temporada de cría invernal. Los investigadores utilizaron datos de monitoreo a largo plazo de miles de registradores voluntarios capacitados, junto con datos climáticos y atmosféricos en regiones de África subsahariana y Europa para aprender sobre su movimiento.

El estudio, publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences, encontró que el aumento de la vegetación en la sabana africana durante el invierno y en el norte de África en la primavera, combinado con vientos de cola favorables, son los tres factores más importantes en el número de que emigrar a Europa.

Las orugas de esta especie se alimentan de las hojas de las plantas que prosperan en las condiciones invernales más húmedas en las regiones de Savannah y Sahel en el África subsahariana, lo que hace que la población aumente enormemente. Migran a través del Sahara, y cuando también hay condiciones primaverales húmedas y verdes en el norte de África, estas permiten una mayor reproducción y aumentan los números que cruzan el mar Mediterráneo para llegar a Europa.

Las simulaciones realizadas por los científicos también mostraron que regularmente hay vientos de cola favorables entre África y Europa occidental, lo que ofrece a los insectos oportunidades para viajes transcontinentales.

El equipo calculó que las mariposas deben volar sin parar durante el día y descansar durante la noche para cruzar el Sahara, haciendo paradas para alimentarse de néctar. Esto es similar al patrón en el que migran los pájaros cantores que vuelan de noche.

Concluyeron que las mariposas deben volar hasta 1-3 km sobre el nivel del mar para aprovechar los vientos de cola favorables, ya que su velocidad máxima de vuelo autopropulsada de alrededor de 6 metros por segundo haría que cruzar el Sahara sea extremadamente difícil.

Los investigadores utilizaron observaciones de especies de mariposas similares para calcular que estas mariposas tienen suficiente grasa corporal después de la metamorfosis para sostener 40 horas de vuelo sin parar, y mantenerlo lleno alimentándose de néctar siempre que sea posible para cruzar el Sahara.

Fuente: europa press