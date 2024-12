Los dientes de los delfines les ayudan a oír bajo el agua

Los científicos sospechan que los tejidos que rodean los dientes tienen una finalidad sensorial

Mientras que una persona promedio tiene 32 dientes, algunas especies de delfines poseen hasta 240. ¿Por qué tantos? No todas las especies tienen tanta suerte: los delfines de Risso solo tienen entre cuatro y catorce en la mandíbula inferior.

Sin embargo, los científicos llevan tiempo sospechando que los dientes de los delfines sirven para algo más que masticar. Ahora, una nueva investigación sugiere que puede tener algo que ver con la ecolocalización e incluso puede ayudar a los delfines a oír bajo el agua.

Un equipo de investigadores japoneses investigó la estructura y función de los tejidos que rodean los dientes de diferentes especies de delfines, incluidos los delfines mulares y listados, y los compararon con los de otros animales. Los hallazgos revelan un conjunto de diferencias que distinguen las estructuras dentales de los delfines de las de otros mamíferos.

Por ejemplo, el hueso que sostiene los dientes (conocido como hueso alveolar) es más esponjoso que el de otros animales. Además, las cavidades que sostienen los dientes en los delfines son inusualmente grandes y los dientes están más sueltos.

Los investigadores también descubrieron que los delfines poseen una estructura de ligamentos única: como otros mamíferos, las fibras de la capa interna se extienden desde la raíz del diente; sin embargo, a diferencia de otros mamíferos, las fibras de la capa externa penetran el hueso esponjoso de una manera compleja.

Entre las dos capas había gruesos haces de largas fibras nerviosas que también son exclusivas de los delfines. Curiosamente, algunas fibras terminan en estructuras que parecen receptores sensoriales y permiten que las señales electroquímicas viajen a través de las fibras a un ritmo más rápido.

En conjunto, estas características morfológicas sugieren que los dientes de los delfines cumplen una función sensorial, permitiéndoles detectar cambios en su entorno, de manera similar a los bigotes de un gato. Ryo Kodera, de la Universidad Tsurumi en Japón, dijo que las largas fibras muestran una «movilidad dental significativa» y los gruesos haces nerviosos indican una «mayor sensibilidad al movimiento dentario».

Aunque los hallazgos no indican de manera concluyente qué sentido podrían afectar estas diferencias fisiológicas, Kodera sugiere que podrían ayudar a los delfines a oír mejor bajo el agua. «Nuestros hallazgos apoyan la hipótesis de que los delfines utilizan sus dientes como parte de un avanzado sistema de recepción de sonido», dijo.

La audición submarina no es el único superpoder que poseen los delfines: investigaciones recientes sugieren que los delfines mulares tienen un «séptimo sentido» y pueden detectar corrientes eléctricas mejor que los ornitorrincos (¡aunque no al nivel de los tiburones y las rayas!).

El estudio se publicó en la revista The Anatomical Record: Morphological characteristics of the unique periodontal structure in dolphins

Fuente: vistaalmar.es