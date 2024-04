Los calamares tienen personalidad y está determinada por la época del año en que nacen

La fecha de nacimiento de estos cefalópodos puede influir en las tácticas de apareamiento que utilizarán a lo largo de su vida. Estos son los detalles de una nueva investigación realizada por la Universidad de Tokio

Tu fecha de nacimiento y la personalidad. Por un lado están quienes no ponen un pie fuera de su casa sin investigar primero qué le deparan los planetas. Luego encontramos a aquellas personas que se diría que no les gusta, pero les entretiene. Cuando estas se topan con una revista en un consultorio, le dan una leída al amor entre Piscis y Acuario, para saber si se ilusionan más con ese prospecto. En el otro extremo, los que se parecen más a WIRED, están los que apelan a la ciencia y desechan la idea de que las posiciones de los planetas puedan causar algún influjo en la suerte y el destino de nosotros, ínfimos seres en este vasto Universo.

El cumpleaños de los calamares

Pues, seas creyente o no en el horóscopo, en el caso de los calamares hay algo interesante con su fecha de nacimiento, y está apoyado por la ciencia. De acuerdo con los extraños resultados de una nueva investigación de la Universidad de Tokio, publicada en actas de The Royal Society, el mes de nacimiento de estos cefalópodos determinaría el futuro de sus estrategias de apareamiento. He aquí cómo.

Tras analizar el comportamiento de más de 350 calamares sexualmente maduros del género Heterololigo bleekeri, los investigadores descubrieron que las tácticas reproductivas, más taimadas o más agresivas, de los ejemplares machos dependían del mes en que habían nacido. Más concretamente, observaron que los calamares nacidos a principios de la época de cría, entre principios de abril y mediados de julio, son relativamente más grandes durante el período de apareamiento y tienden a comportarse de forma más agresiva: luchan contra otros rivales potenciales para fecundar a una hembra. En cambio, los calamares que nacen más tarde, entre principios de junio y mediados de agosto, suelen ser de menor tamaño y se vuelven más astutos, depositando secretamente su esperma cerca de donde una hembra ha puesto sus huevos, con la esperanza de fecundarlos. Los nacidos a principios de julio son igualmente más combativos o más tortuosos.

¿Los peces también?

Estos resultados apoyan la “hipótesis de la fecha de nacimiento”, según la cual el momento del nacimiento influye en las tácticas reproductivas de un macho, pero que hasta ahora solo se había observado en peces. Este nuevo hallazgo en invertebrados marinos sugiere, por tanto, que este fenómeno puede darse en realidad en una variedad de animales más amplia de lo que se pensaba. “Normalmente, los machos grandes adoptan la táctica de competir con sus rivales por el apareamiento, mientras que los machos pequeños adoptan la táctica de robar oportunidades de fecundación a los machos grandes”, añaden los investigadores. Pero eso no es todo: el estudio descubrió que incluso cuando los calamares macho nacidos a principios de la temporada no crecen como se esperaba, no cambian sus tendencias agresivas, sino que posponen el apareamiento por completo, continuando su crecimiento hasta que son lo suficientemente grandes como para enfrentarse a un rival.

La importancia de las condiciones ambientales

“Nuestros resultados demuestran que la fecha de nacimiento determina todo el curso vital de esta especie”, asegura la coautora Yoko Iwata, ecóloga marina de la Universidad de Tokio. La diferencia en la fecha de nacimiento implica que los calamares experimentan diferentes condiciones ambientales en sus primeros años, lo que puede influir en su trayectoria de crecimiento. Además, los calamares son muy sensibles a las condiciones ambientales, en particular a la temperatura del agua. “Si se produjera un acontecimiento extremo, como una ola de calor, durante la época de eclosión, podría afectar al tamaño corporal de los calamares maduros y a sus posteriores tácticas de apareamiento”, concluye Iwata.

Fuente: es.wired.com