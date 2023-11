Las plantas podrían ser capaces de absorber más CO2 de las actividades humanas de lo estimado anteriormente

Una nueva investigación publicada en Science Advances pinta un panorama inusualmente optimista para el planeta. Esto se debe a que modelos ecológicos más realistas sugieren que las plantas del mundo pueden absorber más CO 2 atmosférico procedente de las actividades humanas de lo que se predijo anteriormente.

A pesar de este hallazgo, los científicos ambientales detrás de la investigación se apresuran a subrayar que esto de ninguna manera debe interpretarse como que los gobiernos del mundo pueden quitar el pie del freno a sus obligaciones de reducir las emisiones de carbono lo más rápido posible . Simplemente plantar más árboles y proteger la vegetación existente no es una solución milagrosa, pero la investigación subraya los múltiples beneficios de conservar dicha vegetación.

“Las plantas absorben una cantidad sustancial de dióxido de carbono (CO 2 ) cada año, lo que frena los efectos perjudiciales del cambio climático , pero hasta qué punto seguirán absorbiendo CO 2 en el futuro es incierto”, explica el Dr. Jürgen Knauer, quien dirigió el equipo de investigación dirigido por el Instituto Hawkesbury para el Medio Ambiente de la Universidad Western Sydney.

“Lo que encontramos es que un modelo climático bien establecido que se utiliza para alimentar las predicciones climáticas globales hechas por empresas como el IPCC predice una absorción de carbono más fuerte y sostenida hasta el final del siglo XXI, cuando toma en cuenta el impacto de algunos factores críticos. Procesos fisiológicos que gobiernan cómo las plantas realizan la fotosíntesis.

“Tomamos en cuenta aspectos como la eficiencia con la que el dióxido de carbono puede moverse a través del interior de la hoja, cómo las plantas se adaptan a los cambios de temperatura y cómo las plantas distribuyen los nutrientes de manera más económica en su dosel. Estos son tres mecanismos realmente importantes que afectan la capacidad de una planta para “fijar” el carbono, pero comúnmente se ignoran en la mayoría de los modelos globales”, afirmó el Dr. Knauer.

Fotosíntesis es el término científico para el proceso en el que las plantas convierten (o “fijan”) el CO 2 en los azúcares que utilizan para el crecimiento y el metabolismo. Esta fijación de carbono sirve como un mitigador natural del cambio climático al reducir la cantidad de carbono en la atmósfera; Es esta mayor absorción de CO 2 por la vegetación el principal impulsor del creciente sumidero de carbono terrestre registrado en las últimas décadas.

Sin embargo, el efecto beneficioso del cambio climático sobre la absorción de carbono de la vegetación podría no durar para siempre y durante mucho tiempo no está claro cómo responderá la vegetación al CO 2 , la temperatura y los cambios en las precipitaciones que son significativamente diferentes de lo que se observa hoy.

Los científicos han pensado que un cambio climático intenso, como sequías más intensas y calor severo, podrían debilitar significativamente la capacidad de absorción de los ecosistemas terrestres, por ejemplo.

Sin embargo, en el estudio publicado esta semana, Knauer y sus colegas presentan los resultados de su estudio de modelado destinado a evaluar un escenario climático de altas emisiones, para probar cómo respondería la absorción de carbono de la vegetación al cambio climático global hasta finales del siglo XXI .

Los autores probaron diferentes versiones del modelo que variaban en complejidad y realismo sobre cómo se explican los procesos fisiológicos de las plantas. La versión más simple ignoraba los tres mecanismos fisiológicos críticos asociados con la fotosíntesis, mientras que la versión más compleja tenía en cuenta los tres mecanismos.

Los resultados fueron claros: los modelos más complejos que incorporaron más de nuestro conocimiento actual sobre la fisiología de las plantas proyectaron consistentemente aumentos más fuertes en la absorción de carbono de la vegetación a nivel mundial. Los procesos contabilizados se reforzaron entre sí, de modo que los efectos fueron aún más fuertes cuando se contabilizaron en combinación, que es lo que sucedería en un escenario del mundo real.

Silvia Caldararu, profesora adjunta de la Facultad de Ciencias Naturales de Trinity, participó en el estudio. Al contextualizar los hallazgos y su relevancia, dijo: “Debido a que la mayoría de los modelos de biosfera terrestre utilizados para evaluar el sumidero global de carbono se ubican en el extremo inferior de este rango de complejidad, teniendo en cuenta sólo parcialmente estos mecanismos o ignorándolos por completo, es probable que actualmente estamos subestimando los efectos del cambio climático sobre la vegetación, así como su resiliencia a los cambios climáticos.

“A menudo pensamos que los modelos climáticos tienen que ver exclusivamente con la física, pero la biología juega un papel muy importante y es algo que realmente debemos tener en cuenta.

“Este tipo de predicciones tienen implicaciones para las soluciones al cambio climático basadas en la naturaleza, como la reforestación y la forestación, y la cantidad de carbono que dichas iniciativas pueden absorber. Nuestros hallazgos sugieren que estos enfoques podrían tener un impacto mayor en la mitigación del cambio climático y durante un período de tiempo más largo. de lo que pensábamos.

“Sin embargo, simplemente plantar árboles no resolverá todos nuestros problemas. Necesitamos absolutamente reducir las emisiones de todos los sectores. Los árboles por sí solos no pueden ofrecer a la humanidad una tarjeta para salir de la cárcel”.

Fuente: phys.org