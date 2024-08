La pérdida actual de glaciares andinos no tiene precedentes en el Holoceno

Los glaciares actúan como importantes indicadores del cambio climático y su retroceso global se ha acelerado en las últimas décadas. Unos científicos han examinado este retroceso en el contexto de los últimos 11.700 años del periodo interglaciar Holoceno.

Aunque muchos glaciares en diversas partes del mundo son hoy más pequeños en comparación con sus tamaños a lo largo del Holoceno, se reconoce que, en general, los glaciares retrocedieron a sus extensiones mínimas durante el Holoceno temprano a medio. Pero actualmente los glaciares tropicales están experimentando un retroceso sin precedentes, posiblemente debido a factores como el aumento de las temperaturas en altas altitudes.

Los Andes, que albergan más del 99% de los glaciares tropicales, están particularmente afectados y pueden ser los primeros en mostrar impactos significativos del cambio climático inducido por el ser humano a escala regional.

Para determinar si la magnitud del retroceso de los glaciares tropicales en los Andes en la actualidad excede los límites de las fluctuaciones del Holoceno, Andrew Gorin, del Boston College en Estados Unidos, y sus colegas analizaron mediciones emparejadas de carbono-14 y berilio-10 en 20 muestras de lecho rocoso recolectadas cerca de los márgenes de cuatro glaciares tropicales andinos.

Las mediciones de nucleótidos cosmogénicos pueden usarse para estimar cuánto tiempo ha estado expuesto el lecho rocoso, por ejemplo por la pérdida de hielo superpuesto.

Gorin y su equipo descubrieron que la mayoría de las muestras de lecho rocoso tenían concentraciones de carbono-14 y berilio-10 cercanas a cero, lo que sugiere que estas ubicaciones estuvieron cubiertas por hielo durante todo el Holoceno y solo recientemente han quedado expuestas.

Por lo tanto, es probable que los glaciares adyacentes sean ahora más pequeños de lo que han sido en cualquier momento de los últimos 11.700 años.

“Junto con un resultado similar en el Ártico, la aparición temprana de estos pequeños glaciares de respuesta rápida desde su línea de base del Holoceno puede servir como un “canario en la mina de carbón”, señalando una contracción inminente de los glaciares de latitudes más altas más allá de su rango interglaciar”, advierten Gorin y sus colegas.

El estudio se titula “Recent tropical Andean glacier retreat is unprecedented in the Holocene”. Y se ha publicado en la revista académica Science.

Fuente: noticiasdelaciencia.com