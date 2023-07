La forma del pico indica el material que las aves usan en los nidos

Usando solo información sobre la forma y el tamaño del pico, pudieron predecir correctamente el uso amplio de material de nido en el 60% de las especies

El material que un pájaro selecciona para su nido depende de las dimensiones de su pico, según un estudio basado en casi 6.000 especies de aves de las universidades de Bristol y St. Andrews.

La investigación utilizó modelos de bosque aleatorio, un tipo de algoritmo de aprendizaje automático, para tomar datos de los picos de las aves e intentar predecir los materiales que las especies podrían utilizar par anidar.

Encontraron una correlación sorprendentemente fuerte. Usando solo información sobre la forma y el tamaño del pico, pudieron predecir correctamente el uso amplio de material de nido en el 60% de las especies, llegando al 97% en algunos casos.

Estos hallazgos, publicados en Philosophical Transactions of the Royal Society B, incluyen una exploración cuidadosa de estos modelos, investigando el contexto ecológico y evolutivo detrás de estas relaciones. Por ejemplo, no todas las especies tienen el mismo acceso a todos los tipos de materiales del nido, lo que también afecta estos resultados.

La autora principal del estudio, la Dra. Catherine Sheard de la Facultad de Ciencias de la Tierra de Bristol, dijo en un comunicado: «Sabemos mucho sobre las manos de los primates, pero no tanto sobre cómo otros animales usan sus extremidades y bocas para manipular objetos. Estamos muy entusiasmados con la aplicaciones potenciales de nuestros hallazgos, para explorar más a fondo cómo la forma del pico puede haber evolucionado conjuntamente con otros aspectos de la construcción de nidos u otras funciones».

La Dra. Shoko Sugasawa, autora principal del estudio, con sede en la Universidad de St. Andrews, agregó: «La mayoría de los animales, incluidas las aves, no tienen manos como las nuestras, pero manipular objetos como el material del nido y la comida es una parte crucial de su vidas. Nuestro hallazgo es el primer paso para revelar posibles interacciones entre la evolución de los picos y la manipulación como la construcción de nidos, y nos ayuda a comprender mejor cómo evolucionaron los animales para interactuar con el mundo con o sin manos».

El equipo ahora está trabajando en un proyecto que documenta material de nido antropogénico en las aves del mundo, tratando de comprender qué tipo de aves ponen material hecho por humanos (como plástico, alambre o colillas de cigarrillos) en sus nidos. En particular, buscan ver si esto estaría relacionado con las aves que habitan en las ciudades.

«También estoy interesada en cómo la forma del pico se relaciona con otras propiedades del nido, incluida la estructura general del nido», agregó la doctora Sheard, «como si las aves construyen nidos con paredes o techo».

Fuente: europapress.es