La causa de la extraña invasión de mariposas de 2019 en Europa

Durante gran parte del año 2019, Europa se llenó de mariposas en migración. Concretamente, de millones de mariposas de la especie Vanessa cardui, conocida con nombres populares como mariposa cardera, generando un espectáculo natural extraordinario que impactó en la memoria colectiva de muchos países.

Ahora, un equipo internacional de científicos ha conseguido descifrar el origen de esta explosión demográfica y cómo estas mariposas se expandieron por varios continentes.

El estudio, liderado por investigadores del Instituto Botánico de Barcelona (IBB), centro mixto del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y del Consorcio Museo de Ciencias Naturales de Barcelona (CMCNB), analizó el ADN de los granos de polen que cientos de mariposas transportaban en sus cuerpos, en 10 países distintos y durante 7 meses del año 2019.

Mediante técnicas de secuenciación masiva o metabarcoding, el equipo de investigación, encabezado por Johanna Luise Gorki del IBB, identificó el polen de hasta 398 especies distintas de plantas, de las cuales muchas no se hallaban donde se recolectaron las mariposas, siendo estas originarias de regiones lejanas. Estudiando las distribuciones de estas plantas, se identificaron los orígenes y rutas de las mariposas. La presencia de plantas endémicas de Oriente Próximo reveló el foco original de las migraciones en esta región. Este hallazgo coincidía, a su vez, con cientos de observaciones de ciudadanos que describieron nubes de mariposas migrando desde el este del Mediterráneo hacia el este de Europa.

Para entender los posibles mecanismos que dieron lugar una explosión masiva de millones de mariposas, los investigadores utilizaron imágenes por satélite. En palabras de Roger López-Mañas, coautor del estudio, “los análisis de imágenes de satélite tomadas durante los últimos 20 años nos permitieron detectar que los niveles de crecimiento de la vegetación a principios del año 2019 fueron excepcionalmente altos en Oriente Próximo, cubriendo de verde grandes extensiones de desierto. Las mariposas debieron aprovecharse de esta anomalía para poner huevos en estas plantas: llegaron al lugar adecuado en el momento oportuno”.

La mariposa cardera (Vanessa cardui) migra anualmente a través de varias generaciones sucesivas, completando ciclos migratorios entre África tropical y Europa de hasta 15,000 kilómetros de distancia. La explosión demográfica de 2019 tuvo un efecto cascada que fue notorio por toda Europa. En mayo, las migraciones masivas ya se observaban en Escandinavia y Rusia, y a finales de junio, estas se dejaban notar a su paso por Reino Unido y los Pirineos. Los análisis de polen demostraron que las mariposas recolectadas en Escandinavia habían visitado plantas típicamente mediterráneas o del Este de Europa, mientras que las recolectadas en la península Ibérica mostraban polen del norte de Europa. Con estos datos, y mediante técnicas estadísticas y de modelización ecológica, los investigadores pudieron generar mapas probabilísticos de las rutas que las distintas generaciones fueron realizando por el continente.

Rastrear los movimientos migratorios de organismos tan pequeños como los insectos conlleva una gran dificultad técnica. Sin embargo, estos tienen una gran importancia ecológica como polinizadores, para la transferencia de biomasa a los suelos, como alimento para otras especies, como posibles plagas agrícolas o forestales, o bien como posibles transmisores de parásitos. Sin embargo, estos movimientos pasan habitualmente desapercibidos, y no existen protocolos establecidos para monitorearlos sistemáticamente.

Este descubrimiento ejemplifica el impacto potencial que las migraciones de insectos pueden llegar a tener, involucrando procesos ecológicos a lo largo de regiones muy amplias, e incluso varios continentes. “Nuestros resultados demuestran la interconectividad entre nuestras fronteras y ecosistemas. Las explosiones demográficas de insectos que ocurren en un lugar pueden tener consecuencias en otras regiones y momentos, debido a su posible migración”, explica Gerard Talavera, coautor del estudio, y añade: “Las condiciones extraordinariamente favorables que encontraron las mariposas carderas para la cría en Oriente Próximo a principios de 2019 tuvieron consecuencias en las Islas Canarias en el mes de octubre, recibiendo un flujo migratorio excepcional de estas mariposas tras varias generaciones habiendo recorrido toda Europa”.

El trabajo también resalta la importancia de la ciencia ciudadana, es decir, las contribuciones de cientos de observadores aficionados en muchos países que registraron sus hallazgos en plataformas digitales. Estos datos, analizados en su conjunto, corroboraron los resultados de los investigadores obtenidos a través de los análisis de polen, demostrando el valor complementario del método científico y la participación ciudadana.

Con este objetivo, el equipo de investigación del Instituto Botánico de Barcelona coordina un programa de ciencia ciudadana para recolectar datos de observaciones de larvas y mariposas adultas de especies migradoras a nivel mundial mediante la web Butterflymigration.org. “Solo mediante la observación colectiva, coordinada entre observadores de distintos países, será posible obtener una visión completa del fenómeno de la migración”, concluye Gerard Talavera.

El estudio se titula “Pollen metabarcoding reveals the origin and multigenerational migratory pathway of an intercontinental-scale butterfly outbreak”. Y se ha publicado en la revista académica Current Biology.

Fuente: noticiasdelaciencia.com