La Amazonia, en riesgo de sabanización por los incendios, alerta Carlos Nobre

Durante años, Carlos Nobre mantuvo un discurso optimista sobre el futuro del planeta. Pero el reputado científico brasileño ahora se declara muy preocupado por el reciente rápido aumento de la temperatura, en medio de las sequías e incendios que golpean con especial dureza a Sudamérica.

El cambio en su posición, afirma, se debe a que a principios de 2024 el mundo superó el umbral de calentamiento de 1.5 grados respecto a la era preindustrial, según datos de la agencia climática de la UE Copernicus, a pesar de que los expertos pronosticaban que esa cifra, por sí sola muy grave, se registraría por primera vez en 2028, sostiene este climatólogo. Ha batido todos los récords. Tenemos que retroceder 120 mil años para encontrar esta temperatura, en el último periodo interglaciar. Esto es de gran preocupación, dice a la Afp uno de los mayores estudiosos del clima en la Amazonia, en su oficina en Sao José dos Campos, cerca de Sao Paulo.

Nobre, de 73 años, copresidente del Panel Científico por la Amazonia (SPA) y ex miembro del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático de la ONU (IPCC), comenta sobre la subida de la temperatura: “Miles de científicos están intentando explicar por qué subió tan rápido. Los océanos han batido récords, las aguas están mucho más calientes (…) el fenómeno El Niño por sí solo no lo explica. La emisión de gases de efecto invernadero no disminuyó. En 2023 batió marcas, en 2024 probablemente será más alta. El Acuerdo de París y la COP26 de Glasgow en 2021 decían que teníamos que reducir las emisiones en 43 por ciento hasta 2030 y alcanzar cero emisiones netas para 2050, para no superar los 1.5 grados. Si ya lo hemos alcanzado, este desafío será mucho mayor”.

–¿De qué forma se verá afectada nuestra vida?

–La ciencia ya decía que cuando se llegara a 1.5 grados, los fenómenos climáticos aumentarían exponencialmente, no es un incremento lineal lento. Las olas de calor, las fuertes lluvias, las sequías, los incendios forestales, el deshielo, las tormentas en los océanos, el nivel del mar, todo aumentaría más rápido, exactamente lo que ocurrió en 2023. En 2024 ya vemos cómo la frecuencia de estos fenómenos extremos se acelera y bate récords.

–Actualmente Sudamérica, en especial Brasil, parece ser la región más afectada con una sequía extrema ligada al cambio climático que favorece la propagación de incendios.

–El tema es global. La gran diferencia es que en Canadá y otros lugares, casi todos los incendios fueron naturales, es decir, descargas eléctricas que hacen que el fuego se propague rápido porque la vegetación está muy seca. En los países amazónicos, más de 95 por ciento de los incendios fueron causados por humanos, así que es una diferencia muy grande (…) Los incendios son la forma con la que el crimen organizado deforesta (ndlr: especialmente para la ganadería), luego de que el año pasado se lograra reducir bastante la deforestación. Los criminales se dieron cuenta de que los satélites sólo detectan los incendios cuando el fuego afecta un área de 30, 40 metros cuadrados. Esto da tiempo para que dejen la zona antes de ser detenidos.

Deforestación y degradación

–Usted ha advertido que la Amazonia está cerca del punto de no retorno rumbo a la sabanización. ¿Los incendios aceleran la llegada a ese punto?

–Sin duda (…) Si el calentamiento global continúa y no detenemos por completo la deforestación, la degradación y los incendios, en 2050 habremos pasado el punto de no retorno. Entonces, entre 30 y 50 años, perderemos al menos 50 por ciento de la selva. Esto acabará con la mayor biodiversidad del planeta y además arrojará a la atmósfera hasta 300 mil millones de toneladas de dióxido de carbono, lo que hará aún más difícil mantener la temperatura en 1.5 grados.

–¿Guarda esperanzas de que la situación mejore?

–Tiene que mejorar, no hay otra solución. Si llegamos a 2050 con 2.5 grados de calentamiento podemos disparar los puntos de inflexión: perder la Amazonia, descongelar gran parte del llamado permafrost (…) emitiendo centenares de miles de millones de toneladas de gases. Si eso sucede, el planeta llegará a tres o cuatro grados al final del siglo. Con cuatro grados, toda la región ecuatorial quedará inhabitable, superando el límite del cuerpo humano. París, en el verano, sería inhabitable (…) Provocaremos la sexta extinción de especies.

Fuente: jornada.com.mx