Investigadores descubren nueva especie de pez rubí

El rubí rojo papilado fue encontrado en una pescadería de Filipinas

La Dra. Katherine Bemis del Laboratorio Nacional de Sistemática de Pesquerías de la NOAA y sus colaboradores describieron recientemente una nueva especie de pez: Emmelichthys papillatus, o rubí rojo papilado.

El rubí rojo papilado es miembro de la familia Emmelichthyidae. Sólo hay 18 especies conocidas en esta familia, que comúnmente se llaman cebos rojos, andorreros o peces rubí. Estas especies de aguas profundas se pueden encontrar en aguas cálidas y tropicales y suelen tener brillantes tonos de rojo, naranja y rosa.

¿Cómo hicieron Bemis y su equipo este notable descubrimiento? Para descubrirlo, primero tendremos que viajar a una lonja de pescado en Filipinas.

Un misterio molecular

Como parte de una campaña interinstitucional para crear una biblioteca de referencia de “códigos de barras” de ADN de peces, Bemis y sus colegas viajan regularmente al extranjero para recolectar especímenes de peces. Algunos provienen de pescaderías en el extranjero, donde se venden como alimento.

En el campo, a estos nuevos ejemplares se les asigna una identificación preliminar de especie. Luego, son transportados al Instituto Smithsonian y al Laboratorio Nacional de Sistemática para la secuenciación genética, la recopilación de datos y una confirmación secundaria de la especie.

Desde que se involucraron en este proyecto en 2021, Bemis y su compañero de equipo, el Dr. Matthew Girard, del Museo Nacional Smithsonian de Historia Natural, han analizado miles de muestras. Sin embargo, ninguno ha causado mayor revuelo que dos pequeños peces rosados recolectados en un mercado de pescado filipino en la isla de Cebú.

Mientras recopilaba datos de estos especímenes, Girard hizo una interesante observación. Sus secuencias genéticas no coincidían con su identificación inicial de especie como rubí rojo dorado ni, de hecho, con ninguna otra especie de la biblioteca genética. Entonces, ¿Qué especie tenían Girard y Bemis entre manos?

En busca de respuestas, Bemis y Girard examinaron otros aspectos de la biología de los especímenes, incluida su anatomía. Descubrieron que estos peces se diferenciaban del rubí rojo dorado en varios aspectos, entre ellos:

Un número diferente de branquiespinas, estructuras dentro de la boca que ayudan a los peces a alimentarse.

Un número diferente de radios de las aletas pectorales.

Dos estructuras carnosas llamadas papilas en la cintura pectoral.

Estas diferencias, combinadas con los datos genéticos, proporcionaron evidencia de que los dos especímenes no eran rubís dorados, sino una especie no descubierta previamente. Con sólo dos especímenes confirmados, Bemis y Girard se preguntaron si se podrían identificar otros individuos en las colecciones globales de historia natural.

Después de un poco de trabajo de detective, Bemis y Girard detectaron un tercer espécimen que, según la hipótesis, también podría ser la especie no descrita. El Museo de la Universidad de Kagoshima en Japón había recolectado un pez de color similar, también identificado como rubí rojo dorado, en un mercado de pescado en Filipinas.

Bemis y Girard estudiaron el ejemplar y confirmaron su hipótesis con datos genéticos y anatómicos. Este espécimen se convirtió en el tercer registro de rubí rojo papilado y, en última instancia, en el holotipo de la especie, el espécimen en el que se basa la descripción de una nueva especie.

Incluso después de describir nuevas especies, siempre hay más que aprender. Bemis y Girard están entusiasmados porque todavía queda mucho por descubrir sobre el rubí rojo papilado y su familia, que es relativamente poco conocida. Es valiosa cualquier oportunidad para ampliar este pequeño conjunto de conocimientos y estudiar las especies de rubí rojo con mayor detalle.

“Investigadores que trabajan en taxonomía de peces me han dicho: ‘Ni siquiera sabía que existía esta familia’. Eso es lo poco que sabemos sobre este grupo”, subraya Girard.

Bemis también señala que debido a que los datos sobre el rubí rojo papilado provienen de solo tres especímenes comprados en mercados de pescado, todavía tiene muchas preguntas. Por ejemplo, Bemis dice que aún no saben si la nueva especie se encuentra fuera de las aguas de Filipinas o el hábitat exacto en el que se encuentra.

“Tampoco sabemos nada sobre su reproducción o lo que comen; quedan por estudiar aspectos realmente básicos de su biología. Ahora que reconocemos que es diferente, solo nos queda más por estudiar a medida que se recolectan nuevos especímenes de rubí rojo papilado”, dice Bemis.

Sin embargo, una cosa es segura. Hay más especies esperando a ser descubiertas, y podrían estar justo delante de nuestras narices.

“Creo que lo más loco es que el rubí rojo papilado es una especie nueva que surgió de un mercado”, dice Girard. “El hecho de que se vendan especies no descritas sin que nos demos cuenta subraya cuánto nos queda por aprender sobre la biodiversidad marina”.

El descubrimiento fue publicado en la revista ZooKeys: New species of redbait from the Philippines (Teleostei, Emmelichthyidae, Emmelichthys)

Fuente: vistaalmar.es