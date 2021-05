Hallada una polilla gigante en una escuela de Australia

El insecto encontrado mide 25 centímetros y es visto muy pocas veces por los humanos

No todos los insectos caben en la palma de la mano. En una escuela de Queensland, Australia, una polilla gigante de 25 centímetros fue encontrada por trabajadores que adelantaban obras en la institución, ubicada junto a un bosque tropical. “Es un hallazgo sorprendente”, dijo la directora del colegio, Meagan Steward.

Las imágenes del ejemplar se convirtieron en más que una curiosidad. Expertos del Museo de Queensland se pusieron los guantes y analizaron al bicho. Chris Lambkin, conservador de entomología, explicó que las polillas gigantes, conocidas en el mundo científico como Endoxyla cinera, se pueden encontrar en la zona donde está la escuela hasta Nueva Gales del Sur, aunque pocas veces – a pesar de su tamaño- son vistas por los humanos. La razón es que su ciclo vital es muy corto: “Emergen, se aparean, ponen huevos y mueren”, aseguró en declaraciones a medios Christine Lambkin, jefa del área de entomología del museo.

Lo normal es encontrarse estos insectos cuando miden apenas 2,5 centímetros y son tan flacas como un lápiz, de ahí que la polilla hembra y gigante que fue encontrada haya sido todo un suceso. Los expertos han explicado que las polillas adultas, que pueden llevar hasta 20.000 huevos en su barriga, no tienen órganos funcionales para alimentarse y obtienen su energía de las reservas de grasa que acumularon durante la etapa de larva. Según el Museo de Queensland, hay al menos 60 especies de polillas de la madera en Australia, la misma especie de que encontraron.

Expertos consultados por The New York Times aseguran que, a pesar de lo asombroso que resulta ver un insecto gigante, la polilla de madera no es la más grande. Según Floyd W. Shockley, entomólogo del Museo Nacional de Historia Natural en Washington, consultado por el diario estadounidense, la polilla blanca de la bruja, que se encuentra en Sudamérica, alcanza hasta 30 centímetros.

De la polilla de Australia no solo han hablado los expertos, también ha sido inspiración para los niños de la escuela en donde la encontraron. Después de mostrarles una foto, les pidieron escribir sobre cómo sería una invasión de polillas. “Los alumnos escribieron unos textos muy creativos e imaginativos, como el de la señora Wilson siendo devorada por la polilla gigante de la madera”, dijo Steward, la directora del colegio.

La polilla hembra hallada en la escuela fue devuelta al bosque después de la obligatoria sesión de fotos. Por suerte, para ella, nadie quiso probarla, a pesar de que expertos como el entomólogo del Museo Nacional de Historia Natural en Washington, dice que se pueden comer crudas o cocinadas. “Se ha dicho que su sabor es parecido al de las almendras”, aseguró al Times.

Fuente: elpais.com