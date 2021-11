Descubren un antiguo escorpión de mar

Los euriptéridos, popularmente conocidos como escorpiones de mar, son un importante grupo de artrópodos quelicerados del Paleozoico. Aparecieron por primera vez en el Ordovícico, alcanzaron su máxima diversidad en el Silúrico, luego entraron en declive y por último se extinguieron a finales del Pérmico.

El grupo Mixopteridae es una familia de euriptéridos caracterizados por apéndices extremadamente especializados. Estas extremidades se utilizaban presumiblemente para capturar presas.

El equipo internacional de Bo Wang y Han Wang, ambos del Instituto de Geología y Paleontología de Nankín, dependiente de la Academia China de Ciencias, ha descrito científicamente un nuevo miembro de la familia Mixopteridae, el Terropterus xiushanensis, una nueva especie de un género también nuevo, procedente del Silúrico inferior del sur de China. Es el primer miembro de la citada familia del que se averigua que vivía en el antiguo supercontinente Gondwana, y también el miembro más antiguo conocido de la familia.

El Terropterus xiushanensis era relativamente grande. Se estima que tenía casi un metro de longitud.

Los fósiles de los apéndices y otras partes del cuerpo demuestran que la diversidad morfológica de la familia Mixopteridae fue mayor de lo creído. Mediante la comparación morfológica y el análisis filogenético, los investigadores han descubierto relaciones evolutivas más complejas de lo supuesto para este grupo.

No se han encontrado fósiles de depredadores con tamaño corporal muy grande en yacimientos paleontológicos del entorno marino poco profundo del Silúrico temprano en el sur de China. Esto sugiere que el Terropterus xiushanensis pudo ser uno de los principales depredadores en aquel entorno.

El estudio se titula “First mixopterid eurypterids (Arthropoda: Chelicerata) from the Lower Silurian of South China”. Y se ha publicado en la revista académica Science Bulletin.

Fuente: noticiasdelaciencia.com