Descubren nueva especie de tigrillo silvestre que habita en las montañas nubosas de América Latina

Un artículo de la revista Nature reveló el descubrimiento de una nueva especie de tigrillo silvestre que habita en América Latina

A diferencia de los tigres y otros felinos silvestres de gran tamaño, los tigrillos no gozan de atención mediática a pesar de que son especies misteriosas y no se encuentran fácilmente en los ecosistemas que acogen a la fauna terrestre. Sin embargo, los investigadores no descansan en la tarea de investigar continuamente a todas las especies del mundo.

El año pasado, solo se conocían dos especies de tigrillos silvestres en América Latina. Gracias al estudio publicado en la revista Nature Scientific Reports, se presentó el hallazgo de un nuevo tipo de tigrillo: Leopardus pardinoides. Este pequeño felino —resalta la revista ambiental Mongabay— pasó mucho tiempo desapercibido y no se han realizado las acciones correspondientes para cuidar de forma correcta su hábitat.

Conoce al tigrillo silvestre que habita en América Latina

Esta nueva especie de gato silvestre, conocida como tigrillo nebuloso, es un pequeño felino de cola larga que pesa entre 2,5 kilos a 3 kilos. Tiene orejas cortas redondeadas y se distingue por tener pelaje suave que combina colores rojizos, grisáceos y anaranjado, acompañado de las tradicionales rosetas (manchas nubladas) en todo su cuerpo. En la investigación publicada por Nature se resalta la particularidad en cuanto al tamaño del tigrillo y se señala que se asemeja a los gatos domésticos.

El tigrillo silvestre Leopardus pardionoides se encuentra en los bosques nublados del sur de Centroamérica y las cordilleras andinas, usualmente en los montes que se encuentran por encima de los 1.500 metros sobre el nivel del mar. Pero, principalmente, se pueden presenciar en montañas con cubierta arbórea que superan los 2.000 y 3.000 metros s. n. m. Antes del estudio, los científicos reconocían al tigrillo nebuloso como una subespecie del Leopardus tigrinus; no obstante, gracias a estudios moleculares, se pudo confirmar que no eran compatibles genéticamente.

Los lugares de América Latina donde encuentras al tigrillo nebuloso

La presencia del tigrillo silvestre Leopardus pardionoides se distribuye a lo largo de 11 ecorregiones montañosas. El medioambiental Ladera Sur señala que podemos encontrar a este felino en Costa Rica, precisamente, en las cordilleras de Tilarán, Volcánica Central y Talamanca. En Panamá, se pueden encontrar en bosques orientados al este.

En Sudamérica, la distribución del tigrillo nebuloso se extiende desde los bosques andinos venezolanos, a través de la cordillera central, oriental y occidental de Colombia, hasta Ecuador y pasa por medio de las ecorregiones de los bosques de Yungas de los Andes peruanos, bolivianos y meridionales; y concluye en el noreste de Argentina. El área con mayor presencia del tigrillo silvestre está en Colombia, donde se encuentra el 40% de su distribución.

Se reducen las áreas donde habitan los tigrillos silvestres

Un estudio de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) mostró reducciones del 50 a 70% de áreas de hábitat para todas las especies que viven, principalmente, en las cordilleras. Si consideramos las áreas en la que se encuentran los tigrillos Leopardus guttulus y Leopardus tigrinus, se señala que el porcentaje de reducción del área habitable para ellos se reduciría en un 80%.

Desde hace mucho tiempo, las especies mencionadas son globalmente amenazadas debido a la alta tasa de pérdida de hábitat que presentan. El biólogo Tadeu Gomes de Oliviera, autor del informe publicado en Nature y fundador del proyecto Tiger Cats Conservation Initiative (TCCI), declaró que las tres especies de tigrillos están en peligro por la deforestación.

“Hay que resaltar que las tres especies están sobreviviendo en tres fronteras de deforestación. La Amazonía oriental, por ejemplo, es el arco de deforestación más grande que tiene el Amazonas. La Cordillera de los Andes en Colombia, en Chile y en otros países de Sudamérica se están incendiando”, indicó.

Estas razones impulsan a implementar acciones que promuevan la conservación de las zonas en las que habitan los tigrillos. Además, insta a que la UICN actualice la Lista Roja para todas las especies.

Fuente: larepublica.pe