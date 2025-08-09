Descubren nueva especie de serpiente en los Andes venezolanos

Confirmaron el descubrimiento de una nueva especie: Atractus nemosophis, conocida como la serpiente dormilona de los pastos

Un equipo internacional de investigadores ha identificado una nueva especie de serpiente en los Andes venezolanos, específicamente en el estado Trujillo. El hallazgo fue publicado el 1 de agosto en la revista científica Organisms Diversity & Evolution.

Durante una expedición realizada en 2021 como parte de un estudio sobre la biodiversidad de reptiles en Venezuela, los científicos encontraron varios ejemplares de serpientes desconocidas ocultas bajo rocas en zonas montañosas. Tras un análisis detallado de su ADN, morfología y otras características físicas, confirmaron el descubrimiento de una nueva especie: Atractus nemosophis, conocida como la serpiente dormilona de los pastos.

Este reptil puede alcanzar hasta 45 centímetros de longitud, posee un hocico alargado, ojos de tamaño moderado y una lengua de color crema o grisácea. Su coloración varía entre tonos rojizos, marrón rojizos y marrón grisáceos, con o sin manchas oscuras. Todas presentan una distintiva mancha negra en forma de herradura en el vientre.

La Atractus nemosophis habita en bosques montanos entre los 1500 y 2500 metros de altitud, y ha sido observada en al menos cuatro localidades del estado Trujillo. Su proximidad a zonas agrícolas y ganaderas sugiere una alta vulnerabilidad, lo que ha llevado a los investigadores a proponer su inclusión en la categoría de especies amenazadas.

El nombre de la especie proviene de las palabras griegas nemos (bosque o pastizal) y ophis (serpiente), en honor al hábitat donde fue descubierta.

El equipo responsable del hallazgo estuvo conformado por Luis Felipe Esqueda, Fernando Rojas-Runjaic, Ana Prudente, Santos Bazó, Luis Fernando Navarrete, Edward Carmargo-Sillet, Juan Carlos Ortiz, Claudio Correa, Pablo Guerrero y Félix Urra. Además, el estudio reporta el descubrimiento de una segunda especie nueva de serpiente dormilona, ampliando el conocimiento sobre la biodiversidad herpetológica de la región andina venezolana.

Fuente: elorientaldemonagas.com