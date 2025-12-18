Descubren nueva especie de marsupial fantasma relacionado con canguros en Australia

Investigadores de Australia identificaron una nueva especie de bettong y dos subespecies de woylie a partir de fósiles. Sin embargo, algunos de estos animales podrían ya estar extintos

Un equipo de investigadores australianos realizó un descubrimiento significativo al identificar una nueva especie de marsupial, estrechamente relacionado con los canguros, a partir de fósiles hallados en cuevas de Australia Occidental. Este hallazgo, aunque fascinante, se vio empañado por la posibilidad de que algunos de estos animales ya se encuentren extintos.

Los científicos, pertenecientes a Curtin University, el Western Australian Museum y Murdoch University, analizaron fósiles recuperados de la región del Nullarbor y el suroeste de Australia. A partir de este análisis, lograron identificar una nueva especie de bettong, así como dos subespecies de woylie que no habían sido reconocidas anteriormente.

Woylies como ingenieros ecológicos

Los woylies desempeñan un papel ecológico crucial, ya que pueden mover varias toneladas de suelo cada año mientras buscan sus hongos preferidos. Estos pequeños parientes de los canguros son nativos de Australia Occidental y se han convertido en el mamífero más frecuentemente reubicado del país debido a los programas de conservación que buscan proteger a esta especie en peligro crítico.

El autor principal, Mr. Jake Newman-Martin, estudiante de doctorado en la Escuela de Ciencias Moleculares y de la Vida de Curtin, explicó que los hallazgos ofrecen una visión esencial sobre la diversidad de los woylies, también conocidos como bettongs de cola cepillo. «Los woylies son marsupiales en peligro crítico que han sido el foco de esfuerzos de conservación durante décadas», afirmó Mr. Newman-Martin.

Nueva especie y subespecies identificadas a partir de material fósil

En esta investigación, se nombró a una nueva especie basada en material fósil y se reconocieron por primera vez dos nuevas subespecies de woylies. Desafortunadamente, muchos de estos animales podrían haber desaparecido antes de que se tuviera conocimiento de su existencia. «Nuestros resultados dividen al woylie en dos subespecies vivas, lo cual es muy importante para la conservación al considerar iniciativas de cría y reubicación para aumentar el tamaño y la salud de las poblaciones», agregó Mr. Newman-Martin.

El coautor, Dr. Kenny Travouillon, curador de Zoología Terrestre en el Western Australian Museum, indicó que el equipo utilizó mediciones detalladas de huesos para comprender mejor el número y la variedad de especies de woylies. «Esta investigación confirmó varias especies distintas y amplió la diversidad conocida de los woylies al medir material fósil de cráneo y cuerpo que no había sido examinado en detalle anteriormente», comentó Dr. Travouillon.

Los fósiles ofrecen nuevas pistas para la conservación

El nombre científico propuesto para la nueva especie del Nullarbor es Bettongia haoucharae. El equipo trabajará con grupos indígenas para desarrollar un nombre colaborativo apropiado, ya que woylie es una palabra Noongar.

Amplias colecciones de museos respaldan los hallazgos

El estudio examinó especímenes conservados en el Western Australian Museum, el South Australia Museum, el Australian Museum, el Queensland Museum, Museums Victoria, la colección de investigación de Flinders University, el Natural History Museum London y el Oxford University Museum of Natural History.

Fuente: cadena3.com