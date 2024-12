¡Descubren ardillas carnívoras! Sorprendente hallazgo científico

En La Chispa nos gusta estar informados sobre los descubrimientos científicos y muchas veces realmente nos sorprenden. Ahora un grupo de científicos descubren ardillas carnívoras. Lo que, en principio, parece el inicio de una película de terror, es el nuevo aporte a la ciencia. Este sorprendente hallazgo fue confirmado por la investigación publicada en la revista científica Journal of Ethology, respaldada por la Universidad de Wisconsin Eau Claire y la Universidad de California. El proyecto lleva por nombre “Vole hunting: novel predatory and carnivorous behavior” y fue realizado en California.

Descubren ardillas carnívoras en California

Los investigadores reportaron haber presenciado cómo las ardillas cazaban e incluso devoraban a unos topillos. La investigación se centró en un área específica: el Parque Regional Briones, donde se observó el comportamiento de las ardillas terrestres. Durante un período de 18 días, los científicos presenciaron hasta 74 “cacerías” por parte de las ardillas. Este hallazgo muestra un cambio significativo en la dieta y hábitos de estas pequeñas criaturas.

¿Por qué las ardillas comen carne?

Uno de los puntos más interesantes de este estudio es entender por qué las ardillas han comenzado a consumir carne. Los investigadores sugieren que esta modificación conductual podría ser consecuencia de la constante interacción de las ardillas con los seres humanos, lo que ha generado un cambio en su dieta. Aunque las ardillas carnívoras no representan una amenaza para los humanos, sigue siendo un misterio qué otras implicaciones podría tener este descubrimiento en su ecosistema.

Además de este sorprendente hallazgo, los biólogos continúan observando cómo este comportamiento carnívoro de las ardillas podría estar relacionado con otros descubrimientos. Por ejemplo, descubren nueva especie de piraña herbívora, lo que abre la puerta a nuevas investigaciones sobre cómo los animales modifican sus hábitos alimenticios en función de su entorno.

Los descubrimientos científicos siguen sorprendiendo

Este nuevo descubrimiento sobre las ardillas carnívoras añade una pieza más al gran rompecabezas de la biología animal. A lo largo de los años, los científicos han ido documentando comportamientos animales cada vez más insólitos, que desafían lo que pensábamos conocer sobre la naturaleza. La evolución y adaptación de las especies continúan siendo un misterio fascinante que nos invita a seguir investigando y aprendiendo más sobre el mundo animal.

Fuente: lachispa.mx