Crean paneles solares que siguen produciendo electricidad después de ponerse el Sol

Unos 750 millones de personas en el mundo no tienen acceso a la electricidad por la noche. Solo cuentan con paneles solares para generar electricidad y estos solo generan electricidad durante el día. Almacenar parte de esta energía para usarla de noche requiere baterías, una solución costosa y compleja que no está al alcance de toda la población.

Sid Assawaworrarit, Zunaid Omair y Shanhui Fan, los tres de la Universidad de Stanford en Estados Unidos, construyeron una célula fotovoltaica que aprovecha la energía del entorno durante el día y la noche, evitando así la necesidad de baterías. Durante la noche, el dispositivo aprovecha el calor que se escapa de la Tierra hacia el espacio, energía que está en el mismo orden de magnitud que la radiación solar entrante durante el día.

Por la noche, las células solares irradian calor, que se pierde en el cielo, y alcanzan temperaturas algunos grados por debajo de la del aire del entorno. El dispositivo en desarrollo utiliza un módulo termoeléctrico para generar tensión y corriente eléctricas a partir del gradiente de temperatura entre la célula y el aire. Este proceso se consigue gracias al diseño térmico del sistema, que incluye un lado caliente y otro frío.

La electricidad generada de noche por esta vía es bastante menor que la generada de día por la radiación solar, pero basta para dotar de alumbrado a la vivienda.

El equipo ya ha comprobado que estas células solares con módulo termoeléctrico funcionan del modo previsto de día así como de noche.

El montaje y la instalación del dispositivo en paneles solares son operaciones baratas y, en principio, este podría incorporarse fácilmente a las células solares ya existentes. Además de barato, su diseño es lo bastante sencillo como para que resulte factible fabricarlo en lugares remotos con recursos limitados.

Assawaworrarit, Omair y Fan exponen los detalles técnicos de su innovación en la revista académica Applied Physics Letters, bajo el título “Nighttime electric power generation at a density of 50mW/m2 via radiative cooling of a photovoltaic cell”.

Fuente: noticiasdelaciencia.com