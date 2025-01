Científicos sanjuaninos descubren una nueva especie de parásito en tortugas terrestres

El hallazgo de Cruzia sanjuanensis, un parásito que habita en tortugas terrestres de la región cuyana, representa un avance clave en la conservación de esta especie amenazada. Investigadores de San Juan logran posicionar a la provincia en el escenario científico internacional

Un equipo de investigadores del Centro para la Conservación de la Fauna Silvestre y la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) ha dado un paso importante para la ciencia y la conservación de la fauna al descubrir una nueva especie de parásito. El hallazgo, anunciado esta semana, fue publicado en la revista científica búlgara Historia naturalis bulgarica bajo el título: «Description of Cruzia sanjuanensis sp. nov. (Cosmocercoidea: Kathlaniidae) in the tortoise Chelonoidis chilensis (Testudines: Testudinidae) in the province of San Juan, Argentina».

El estudio, liderado por los veterinarios Cynthia González Rivas e Iván Simoncelli, con la colaboración del parasitólogo Dr. Gabriel Castillo, describe una nueva especie de nematodo llamada Cruzia sanjuanensis. Este parásito habita en el intestino grueso de la tortuga terrestre Chelonoidis chilensis, una especie representativa de la región cuyana que se encuentra actualmente amenazada.

Un avance clave para la conservación

Este descubrimiento no solo representa un avance científico, sino también un paso fundamental para la protección de las tortugas terrestres y su entorno. Aunque estas especies son emblemáticas de la región, su salud y las interacciones con parásitos como el Cruzia sanjuanensis siguen siendo poco conocidas.

«Identificar esta nueva especie es crucial para comprender su biología, su impacto potencial en las tortugas y el ecosistema, y para desarrollar estrategias de manejo sanitario que contribuyan a su conservación», explicaron los investigadores.

Reconocimiento internacional para la ciencia sanjuanina

El logro representa la décima publicación científica del Centro para la Conservación de la Fauna Silvestre y marca la primera vez que el equipo describe una nueva especie para la ciencia. Este avance destaca el compromiso de los investigadores sanjuaninos y la colaboración con la UNSJ, consolidando a la región como un referente en estudios de biodiversidad a nivel internacional.

Desde el Centro Faunístico celebraron este hito como un ejemplo del impacto positivo que tiene la investigación local en la conservación de la fauna silvestre y la generación de conocimiento que trasciende fronteras.

Fuente: diarioelzondasj.com.ar